„Alternativlos“: Rot-Weiss Essen wirft seinen Kapitän raus

Normalerweise trifft es den Trainer, diesmal ist es der Kapitän. Rot-Weiss Essen hat mit sofortiger Wirkung Felix Bastians vom Trainings- und Spielbetrieb freigestellt. Das gab der Verein am Dienstag bekannt. Es sei eine gemeinsame Entscheidung des Vorstandes, der sportlichen Leitung und des Trainerteams gewesen.



Bastians sei den Erwartungen als Mannschaftskapitän sowohl auf als auch neben dem Platz „zunehmend nicht mehr nachgekommen“, teilte RWE mit. Dies seien „Tendenzen und Entwicklungen“, denen der Verein entgegentreten müsse. „Wir werden nur erfolgreich sein, wenn Befindlichkeiten und Egoismen hintenangestellt werden und sich alle zu 100 Prozent dem großen Ganzen unterordnen“, hieß es weiterhin.

Bastians wurde schon in Freiburg und Bochum suspendiert

Deshalb sei die Suspendierung „alternativlos“ gewesen. Der „Erfolg von Verein und Mannschaft“ werde „immer über allem“ stehen. Trotzdem genieße die Mannschaft „weiter unser volles Vertrauen“. Die Führung glaubt weiter daran, „die gesteckten Ziele“ erreichen zu können.

Es scheint sicher, dass die beiden krachenden Niederlagen gegen Unterhaching (0:4) und Verl (0:5) in den letzten Wochen eine Rolle in der Entscheidung gespielt haben.

Bastians war seit 2021 bei Essen und hatte in der Zeit 69 Partien für die Mannschaft gespielt. Für ihn ist es nicht die erste Suspendierung. Schon in Freiburg und Bochum war er suspendiert worden. Neuer Kapitän wird der von 2009 bis 2019 beim HSV ausgebildete Jakob Golz werden. Der Torwart war bisher Bastians’ Stellvertreter. Er tritt ein heikles Erbe an. Schon zwei der drei Kapitäne vor Bastians waren von RWE suspendiert worden.