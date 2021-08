Als Sancho-Nachfolger: Für 25 Millionen? Ikone steht beim BVB auf dem Zettel

Jonathan Ikone ist bei Borussia Dortmund auf der Liste der potentiellen Sancho-Nachfolger gelandet.

Jadon Sancho steht in der kommenden Transferperiode mal wieder ganz oben auf der Liste der zu erwartenden Abgänge. Borussia Dortmund bereitet sich dementsprechend auf alle Eventualitäten vor und ist auf der Suche nach einem neuen Flügel-Flitzer nun offenbar fündig geworden: Die „France Football“ berichtet von einem großen Interesse seitens der Dortmunder an dem 23-Jährigen Jonathan Ikone.

Lille: Ikone und Maignan stehen auf Roses Wunschliste

Marco Rose, ab der kommenden Saison Chef-Trainer der Borussen, hält laut der französischen Fachzeitschrift große Stücke auf Ikone und würde es begrüßen, wenn der BVB dazu bereit wäre, die nötigen 25 Millionen in den Franzosen zu investieren.

Auch an dem Torwart des OSC, Mike Maignan, habe der zukünftige Trainer Interesse. Der 25-Jährige bekam in der Ligue 1 im Schnitt in 148 Spielen 0,97 Gegentore.

Ikone stammt aus der Akademie von Paris Saint-Germain und hat aktuell noch einen bis 2023 gültigen Vertrag beim OSC Lille. Dort spielt er eine wichtige Rolle bei der Mission, seinen alten Verein vom französischen Thron zu stoßen und somit seine Mannschaft zum Meister zu krönen.(hoe)