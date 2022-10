Als Matarazzo-Nachfolger: VfB Stuttgart erkundigt sich nach Bayern-Trainer

Die Trainersuche, sie gestaltet sich schwierig beim VfB Stuttgart. Wollte man eigentlich in kürzester Zeit einen geeigneten Nachfolger für den am am Montag entlassenen Ex-Coach Pellegrini Matarazzo präsentieren, sind Absagen bisher das Einzige was Sportdirektor Sven Mislintat sammeln konnte.

Nach Informationen der „Bild“ haben die Schwaben nun aber den nächsten Kandidaten für die vakante Trainerposition im Visier. Dabei blickt der Tabellenvorletzte zum Rekordmeister nach München, wo der als Co-Trainer angestellte Dino Toppmöller großes Interesse geweckt haben soll.

Hat Stuttgart eine Chance auf Nagelsmanns Assistenten?

Der Sohn von Ex-Bundesliga-Trainer Klaus Toppmöller arbeitet bereits seit vielen Jahren mit Julian Nagelsmann zusammen und war auch schon in Leipzig dessen Assistent. Erfahrungen als Cheftrainer sammelte Toppmöller in Belgien, wo er bei Royal Excelsior Vorton und F91 Düdelingen an der Seitenline stand.

Ob der VfB jedoch eine Chance hat, den 41-Jährigen von den Bayern loszueisen, ist zu bezweifeln. Zu groß seien die aktuellen Probleme an der Säbener Straße und zu groß sei der Stellenwert, den Toppmöller bei den Bayern besitzt. Der Assistenztrainer ist ein wichtiges Bindeglied zu den Spielern. Mit seinen Sprachkenntnissen betreut er unter anderem die vielen französischen Spieler.

Absagen holte sich der VfB Stuttgart unterdessen bereits von Domenico Tedesco und Zsolt Löw. Auch Ex-B04-Trainer Peter Bosz sei derzeit nicht an einem Job bei den krisengebeutelten Schwaben interessiert. Die Kandidatenliste wird immer kleiner. Auch aus dem Grund sei es laut „Kicker“ nicht ausgeschlossen, dass am Ende Interimstrainer Michael Wimmer die Dauerlösung wird.