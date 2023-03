Als erste Fußballerin: Dieser DFB-Star schafft es auf das Cover der „Vogue“

Nationalspielerin Lea Schüller vom FC Bayern München hat es als erste Profi-Fußballerin auf das Cover des Modemagazins „Vogue Germany“ geschafft. Die 25 Jahre alte Torjägerin stand für die am 28. März erscheinende Aprilausgabe „Rethink“ vor der Kamera.

Im Gespräch mit der Zeitschrift offenbart Schüller unter anderem eine Endometriose-Erkrankung: „Sie verursacht starke Schmerzen. Ich hatte während meiner Menstruation zum Beispiel immer extreme Schulterschmerzen, die in den Nacken ausgestrahlt haben. Einen Tag lang konnte man gar nichts mit mir anfangen. Da denkt man nicht an Training und vor allem nicht an Spiele.“

„Vogue Germany“ möchte ein Zeichen setzen

Bei den Dauerthemen Professionalisierung und Equal Pay verweist Deutschlands Fußballerin des Jahres 2022 auf den größtenteils immer noch zu geringen Verdienst in der Frauen-Bundesliga: „Manche Spielerinnen verdienen mit dem Fußball weniger als mit ihrer Arbeit. Dann setzen sie ihre Prioritäten auch anders.“

Das könnte Sie auch interessieren: „Stoppt diese FIFA!“ Mega-Petition an DFB übergeben

Das Magazin möchte mit der Vize-Europameisterin auf dem Titelblatt ein Zeichen setzen. „Während alle schon mal die Namen der Fußballnationalspieler gehört haben, sieht es bei den Frauen mau aus, dabei sind sie nicht minder erfolgreich, im Gegenteil. Es sind Sportlerinnen wie Lea Schüller, die für Veränderung stehen und dafür sorgen, dass wir auch hier beginnen umzudenken“, sagte Kerstin Weng, Head of Editorial Content der „Vogue Germany“. (sid/tie)