„Alles klar aus meiner Sicht“: Wechsel-Kandidat bekennt sich zu Bayern

Nationalspieler Leon Goretzka sieht trotz aller Debatten um seine Person seine Zukunft beim FC Bayern München.

„Aus meiner Sicht ist alles klar: Mein Vertrag läuft bis 2026, und es gibt keinen Grund, über eine Veränderung nachzudenken“, zitierte die „Sport Bild“ den 29 Jahre alten Mittelfeldspieler.

Goretzka hatte in den vergangenen Monaten viel Kritik abbekommen und gilt in einigen Medien als Kandidat für einen Wechsel. Zudem verzichtete Bundestrainer Julian Nagelsmann auf Goretzka bei den Testspielen gegen Frankreich und die Niederlande, seine EM-Teilnahme ist in Gefahr.

Goretzkas Formkurve zeigte zuletzt steil nach oben, beim 5:1 gegen Union Berlin erzielte er einen Treffer und bereitete ein weiteres Tor vor. Mit starken Leistungen möchte er sich dabei noch für die anstehende EM empfehlen.

Goretzka sagte, er wolle dem FC Bayern weiter helfen und mit dem Team ins Finale der Champions League einziehen. „Es geht jetzt erst einmal um ein Halbfinale gegen Real Madrid. Das wird eine riesige Herausforderung.“

Zu seinen Aufgaben sagte er: „Ich habe eine neue Rolle in unserem System. Dabei wollte

ich von Anfang an das annehmen und umsetzen, was der Trainer von mir erwartet.“ (dpa/pu)