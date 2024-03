Alles für Haaland! Barcelona will diese Stars für 200 Millionen verkaufen

Der FC Barcelona ist hoch verschuldet, will aber unbedingt wieder einen Superstar verpflichten. Heißt: Einiges an Geld muss her. So wollen die Katalanen genug davon für eine Haaland-Verpflichtung zusammenkriegen.

Real Madrid soll kurz vor der Verpflichtung von Frankreichs Star Kylian Mbappé stehen – Barca will/muss nachziehen. Die Wahl der Spanier fiel laut „Mundo Deportivo“ auf Manchester-City-Überflieger Erling Haaland (23), der allerdings noch eine Vertrag bis 2027 in England hat. Auch die Skyblues würden diesen Vertrag gerne verlängern um ihren jungen Norweger zu halten. Haalands Sicht auf die Angelegenheit ist unklar.

Diese Namen sollen auf der Barca-Verkaufsliste stehen

Fakt ist: Um diesen Mega-Transfer in 2025 stemmen zu können, muss Barca mehr verkaufen als die Namensrechte des Camp Nou. Der neue Käufer, Spotify, wird einiges an Geld zahlen, allerdings bei weitem nicht genug. Deshalb sollen eigene Spieler für circa 200 Millionen Euro auf den Markt gehen.

Andreas Christensen, Jules Koundé und die derzeit verliehenen Eric Garcia, Clément Lenglet und Ansu Fati sollen auf der Verkaufsliste der Katalanen stehen. Am meisten Hoffnungen auf große Summen macht allerdings der Brasilianer Raphinha. Der 27-Jährige kam vor zwei Jahren für 58 Millionen von Leeds United und soll jetzt das Interesse einige Klubs aus Saudi-Arabien an ihm geweckt haben.

Haaland soll eine Ausstiegsklausel im Vertrag haben

Weiterer Einkommens-Hoffnungen soll Barca bei Jean-Clair Todibo haben. Der 24-Jährige spielt zwar bei OGC Nizza, die Katalanen sollen allerdings eine 25-prozentige Weiterverkaufsbeteiligung erhalten, sollten die Franzosen sich gegen ein Verbleib von Todibo entscheiden.

Aber warum sind das Ziel 200 Millionen Euro? Haaland soll Berichten zufolge eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag verankert haben, die ihn für diese Summe einen früheren Ausstieg ermöglicht. Ein Treffen soll es zwischen Barca-Sportdirekor Deco und Haaland-Beraterin Rafaela Pimenta bereits gegeben haben, ob es dabei um eine Transfer ging ist noch unklar.

Sollte allerdings dem Noch-Klub des Superstars, wie spekuliert wird, ein Ausschluss aus internationalen Wettbewerben nach den vorgeworfenen Verstößen gegen das Financial Fairplay drohen, dürften die Chancen der Katalanen deutlich steigen.