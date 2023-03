„Alle brennen“: Bayern heiß auf PSG – Mbappé schießt sich warm

Bayern München fiebert trotz zittriger Generalprobe dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen das Starensemble von Paris Saint-Germain entgegen. „Die Vorfreude ist riesig“, sagte Nationalspieler Leon Goretzka nach dem knappen Sieg über den abstiegsbedrohten VfB Stuttgart (2:1) über das prestigeträchtige Duell am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) in der Allianz-Arena. „Wir alle brennen auf dieses Spiel.“ Das tut auch PSG: Topstar Mbappé stellte am Wochenende einen neuen Tor-Rekord auf. Trotzdem brillierten beide Teams vor dem CL-Kracher nicht wirklich.

Goretzka kritisierte nach dem Spiel insbesondere den Auftritt seines Teams in der Schlussphase. „Wir haben nach dem 2:0 von der ganzen Idee her, die wir hatten, einiges falsch gemacht“, sagte der Münchner Mittelfeldspieler nach der Partie am Samstagabend. Die Bayern hatten nach gut einer Stunde schon wie der sichere Sieger ausgesehen, nach dem Stuttgarter Anschlusstor in der 88. Minute aber noch mal gehörig zittern müssen.

Goretzka fordert mehr Spielkontrolle beim Spiel gegen PSG

„Da haben wir schon den Anspruch, so ein Spiel dann zu kontrollieren“, sagte Goretzka. „Nach dem 2:0 haben wir aber einiges falsch gemacht“, meinte er. „Wir haben meiner Meinung nach gegen einen Gegner gespielt, der nach dem 2:0 selbst nicht mehr dran geglaubt hat. Dementsprechend müssen wir auftreten, das ist uns speziell in den letzten 15 Minuten nicht gelungen. Dann kann’s am Ende sogar noch 2:2 ausgehen.“ Das dürfe nicht passieren. Schon gar nicht gegen PSG.

Wenn die Bayern nämlich gegen PSG ähnliche viele Bälle verlieren sollten, könnte es brenzlig werden. „Da laufen schon noch mal andere Spieler in die Tiefe, das muss uns klar sein“, betonte Goretzka. Gegen Paris brauche es daher mehr Spielkontrolle. Trotzdem will der 28-Jährige keine allzu großen Schlüsse für das Spiel gegen PSG ziehen, das ein „ganz anderes Spiel“ werden würde.

Mbappé stellt neuen Tor-Rekord für PSG auf

Bei PSG stellte Superstar Kylian Mbappé am Wochenende indes einen neuen Tor-Rekord auf. Der 24-Jährige erzielte im Ligaspiel gegen den FC Nantes mit seinem Siegtreffer zum 4:2 Endstand sein 201. Pflichtspieltor für PSG. Er löste damit den bisherigen Rekordhalter Edinson Cavani ab. „Ich spiele, um Geschichte zu schreiben und ich habe immer gesagt, dass ich in Frankreich Geschichte schreiben will, in der Hauptstadt meines Landes, in meiner Stadt – und das tue ich jetzt“, sagte Mbappé dem TV-Sender Canal Plus.

Im Hinblick auf den CL-Kracher gegen die Bayern kündigte der neue Rekordtorschütze von Paris St. Germain weitere Großtaten an. „Es gibt noch viel zu tun“, rief der Ausnahmestürmer und fügte siegessicher an: „Wir sind bereit, die Herausforderung anzunehmen.

Bayern oder PSG – Wer ist der Favorit im Rückspiel?

Ähnlich wie bei den Bayern war der Sieg von PSG über Nantes aber lange Zeit alles andere als sicher. Paris gab gegen das Mittelklasseteam zwischenzeitlich eine 2:0-Führung aus der Hand. Erst Mbappés 30. Pflichtspieltreffer im 30. Saisonspiel brachte die endgültige Entscheidung. Wer von den beiden Top-Teams ist nun also Favorit beim Aufeinandertreffen am Mittwoch?

Ist es trotz der 0:1-Niederlage im Hinspiel Paris, wie WM-Torschützenkönig Kylian Mbappé gemeint hatte? „Tja“, sagte Goretzka mit einem Schmunzeln, „ich würde sagen: Selbiges gilt für Bayern.“ (dpa/sid/tie)