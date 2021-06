Alkohol-Problem: Chiellini schreibt brisante Details über Ex-Bayern-Star

Die Geschichte ist nicht ganz frisch, aber nun bekommt sie neue Nahrung: Ex-Bayern-Star Arturo Vidal hat ein Alkohol-Problem oder zumindest Schwierigkeiten, seinen Beruf mit seiner Leidenschaft in Einklang zu bringen. Das schreibt nun auch Italiens Kult-Verteidiger Giorgio Chiellini in seinen Memoiren.

„Ein Mann wie Vidal ging manchmal aus und trank mehr als er sollte, jeder weiß das, man kann sagen, dass Alkohol ein bisschen seine Schwäche war“, zitierte die Gazzetta dello Sport aus Chiellinis Buch. „Dabei steht nicht zur Debatte, ob er ein Champion ist oder was für ein Typ Mensch er ist. Schwächen sind menschlich. Was zählt, sind die Folgen, die sie für die Mannschaft haben können. Der große Arturo erschien ein paar Mal im Jahr nicht zum Training, oder wenn doch, dann war er sozusagen noch recht fröhlich. Aber er hat nie eine ruhige Kugel geschoben, im Gegenteil, ich denke, dass manchmal bestimmte Wesenszüge zu einer Kraft werden können.“

Arturo Vidal: Sauf-Exzess in Miami

Von 2011 bis 2015 kickten Chiellini und der Chilene zusammen bei Juventus Turin, im Anschluss spielte Vidal bei den Bayern, wo es schon im Januar 2016 im Trainingslager in Katar zu ähnlichen Geschichten kam wie dieser hier von einer USA-Reise, die Chiellini in seinem Buch schildert: „Wir hatten den Abend vor dem letzten Training vor der Abreise aus Miami frei bekommen. Am nächsten Morgen war Arturo nirgendwo zu sehen. Er lag im Bett und sie mussten ihn mit Gewalt da rausholen.“

Chiellini: Vidal trotzdem ein großartiger Champion

Den Stab brechen über Vidal, der inzwischen beim FC Barcelona spielt, will Chiellini aber nicht. „Was kann man über eine solche Person sagen, die neben anderen Dingen Spaß in die Mannschaft bringt und gleichfalls jemand ist, der das Team antreibt und sowohl ein Kämpfer als auch ein großartiger Champion ist?“