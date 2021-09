Alarm beim FC Bayern: Rassismus-Vorwürfe gegen Jugendtrainer

Das dürfte den Verantwortlichen des FC Bayern vor dem Viertelfinale der Champions League gegen den FC Barcelona am Freitag gar nicht gefallen: Gegen einen Mitarbeiter wurden harte Vorwürfe erhoben. Demnach wird ein Trainer des Nachwuchsleistungszentrum des Rassismus‘ bezichtigt.

Schwerer Verdacht in der Jugendabteilung des deutschen Rekordmeisters. Ein Jugendtrainer des FC Bayern soll sich in Chat-Verläufen und Briefen des Öfteren rassistisch geäußert haben. Am Montag bestätigte der Verein „interne Untersuchungen“.

Bayern-Mitarbeiter soll rassistische Ausdrücke benutzen

Erst in der vergangenen Woche erschien ein Twitter-Account unter dem Namen des Mitarbeiters, in dem Unbekannte Teile eines vermeintlichen Chat-Verlaufs aus einer WhatsApp-Gruppe veröffentlichten. „Sport inside“ liegen diese Chat-Protokolle bereits seit einigen Wochen vor. In den angeblichen Chats soll sich der Jugendtrainer mehrfach eindeutig rassistisch äußern.

In einem Fall postete er das Foto eines Lastwagens mit der Aufschrift „Bimbo“ und schrieb darunter: „Transport. Hier werden die Neger von A nach B transportiert“. Der Post wurde von weiteren Mitgliedern der Gruppe mit Smilies zustimmend kommentiert.

Rassismus-Verdacht beim FC Bayern

Zum anderen werden Neuverpflichtungen und Mitarbeiter rassistisch betitelt. „Fette Sau. Ein Neger, oder?“ Einen seiner Kollegen schrieb er mit den Worten an: „Halt’s Maul, Kameltreiber.“ Mehrfach werden Spieler als „Drecks-Türke“ oder „Kanake“ bezeichnet. Bei Vorschlägen zu Verpflichtungen von Spielern mit offensichtlichem Migrationshintergrund kommentierte er diese mehrfach mit den Worten: „Nachname gefällt mir nicht.“

Mehrere ehemalige und noch aktuelle Trainer sowie betroffene Eltern bestätigten dem Magazin die Vorwürfe. Doch der Jugendtrainer soll sich nicht nur rassistisch gegenüber Spielern und Arbeitskollegen ausdrücken. So sollen seine Trainingsmethoden sadistischen Straftrainings ähneln. Aufklärung dürfte es bald schon geben, da der Klub entsprechende Untersuchungen bestätigte. (nis)