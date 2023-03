Mit 49 Jahren! Ailton gibt sein Comeback als Fußballer

Kurz-Comeback mit 49 Jahren: Ailton, 2004 mit Werder Bremen Doublegewinner und im gleichen Jahr in Deutschland zum Fußballer des Jahres gewählt, schnürt noch einmal seine Fußballschuhe. Wie die Kreiszeitung „Syke“ berichtete, hat der Brasilianer seine Zusage gegeben, am 30. April (15 Uhr) für den TSV Bassum III in der 3. Kreisklasse gegen den SC Twistringen III einmalig aufzulaufen.

Ailton war von 1998 bis 2004 bei Werder Bremen. In der Zeit absolvierte er 214 Spiele, erzielte 106 Tore und legte weitere 42 auf. Im Sommer 2004 wechselte er dann zum FC Schalke 04, den er nach nur einer Saison wieder verließ. 2006 spielte Ailton zudem eine halbe Saison lang beim HSV. Danach folgten jeweils kurze Spielzeiten unter anderem bei Besiktas Istanbul, Roter Stern Belgrad und dem MSV Duisburg. Seine Karriere beendete Ailton bei Hassa Bingen, derzeit Elfter in der Verbandsliga Südwest (6. Liga).

Der einstige Bundesliga-Torschützenkönig lebt seit knapp drei Jahren wieder in Bremen. Sporadisch ist der Südamerikaner als Botschafter für den SV Werder im Einsatz. (tie/sid)