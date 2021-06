Afrodeutsche im DFB-Trikot: Doku-Film „Schwarze Adler“ mit Asamoah bei Amazon Prime

Premiere im April: Der Dokumentarfilm „Schwarze Adler“ soll die Geschichte von afrodeutschen Profis in der Nationalmannschaft erzählen.

In der Dokumentation, die ab 15. April zunächst für Amazon-Kunden bei „Prime Video“ zu sehen ist, kommen unter anderen die ehemalige Bundestrainerin Steffi Jones sowie die früheren Nationalspieler Gerald Asamoah, Cacau und Patrick Owomoyela zu Wort.

Dabei soll thematisiert werden, welchen Vorurteilen und Anfeindungen die Spieler früher und heute ausgesetzt sind. Auch die heutigen Bundesliga-Profis Jordan Torunarigha (Hertha BSC) und Jean-Manuel Mbom (Werder Bremen) sprechen über ihre Erfahrungen.

Es gehe um „die Geschichte eines Landes, das noch lange nicht dort angekommen ist, wo es meinte schon vor Jahren gewesen zu sein“, hieß es von den Produzenten, die am Montag eine Vorabinfo zu dem Film von Regisseur Torsten Körner veröffentlichten.

Die Free-TV-Premiere des Films soll am 18. Juni im ZDF stattfinden. Am Tag danach bestreitet Deutschland bei der EM in München sein zweites Vorrundenspiel gegen Titelverteidiger Portugal.