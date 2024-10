Sensation nach Ultra-Ärger! Ex-HSV-Profi Arp lässt Kiel in Leverkusen jubeln

Für Holstein Kiel lief es in der ersten Bundesliga-Saison alles andere als rund. Mit nur einem Punkt aus fünf Spielen standen die Nordlichter am Ende der Tabelle. Und nun fehlte in Leverkusen auch noch der Support! Doch am Ende konnten die Störche jubeln. Eine Sensation!

Dass die Kieler ausgerechnet gegen Meister Bayer punkten, durfte nach zwei frühen Gegentoren am Samstagnachmittag eigentlich stark bezweifelt werden (Boniface/4. und Hofmann/8.).

Alllerdings gelang Ex-HSV-Stürmer Fiete Arp nach Geschwills Anschlusstreffer (45.+5) in der zweiten Halbzeit tatsächlich der Ausgleich zum 2:2 (69./Foulelfmeter)! Den brachte Kiel dann tapfer über die Zeit.

Fiete gleicht vom Punkt aus!

_

69. | 2:2 | #B04KSV #KielAhoi

Werbung: Das Tor wird präsentiert von Willer. pic.twitter.com/GWA8H68A5Y — Holstein Kiel (@Holstein_Kiel) October 5, 2024

Verrückt: Auf zahlreiche Unterstützung aus der Heimat können die Störche dabei gar nicht bauen, denn ein Großteil der Fans bleibt dem Spiel fern.

Holstein Kiel: Choreografie wurde nicht genehmigt

Grund dafür: Eine geplante Choreografie der Ultras wurde nicht genehmigt, da sie die Brennprobe nicht bestanden haben soll. Dies berichten die „Kieler Nachrichten“. Als Boykott entschied sich ein großer Teil der aktiven Fanszene dazu, dem Stadion fernzubleiben.

Holstein Kiel stieg zu dieser Saison erstmals in der Geschichte des Vereins in die erste Bundesliga auf. Den zuvor einzigen Punkt hatten sie gegen den VfL Bochum (1:3 gegen Wolfsburg, jetzt Letzter) eingefahren.

Punktgewinn beim Deutschen Meister!

_

90. | 2:2 | #B04KSV #KielAhoi

Werbung: Der Endstand wird präsentiert von Casino Kiel. pic.twitter.com/9UNSql4oXT — Holstein Kiel (@Holstein_Kiel) October 5, 2024

Doch nun wurde der Meister von Fiete Arp geschockt.