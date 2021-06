Ärger bei Schalke 04: Illegales Turnier! Talenten drohen „erhebliche Konsequenzen“

Ärger mit dem Nauchwuchs! Mehrere Spieler der Knappenschmiede des FC Schalke 04 drohen Konsequenzen für die Teilnahme an einem illegalen Fußballturnier in Oberhausen. Der Verein kündigte „erhebliche Konsequenzen“ an, wie eine Sprecherin den Funke-Medien bestätigte. Mit den betroffenen Talenten sei bereits gesprochen worden.

Da die Nachwuchsmannschaften des FC Schalke 04 zurzeit wegen der Corona-Auflagen nicht trainieren können, nahmen einige der Talente dies zum Anlass, um an einem nicht genehmigten Turnier auf dem Gelände des Post SV Oberhausen teilzunehmen.

Oberhausen: Illegales Fußball-Turnier mit 200 Spielern

Über 200 Spieler aus unterschiedlichen Klubs sollen sich auf der Anlage über Soziale Medien verabredet haben. Da der Sportplatz des Post SV jedoch nur für den Trainingsbetrieb ohne Körperkontakt eröffnet wurde, musste das Turnier auf Initiative des nicht in die Planung eingeweihten Klubs von der Polizei aufgelöst werden.

Die Behörden suchen jetzt nach den Organisatoren der Veranstaltung, ihnen droht ein Bußgeldverfahren.