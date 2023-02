Adeyemi düpiert Weltmeister – BVB ringt Chelsea nieder

Das Glück der deutschen Teams in der Champions League geht weiter. Mit 1:0 (0:0) hat Borussia Dortmund das Achtelfinal-Hinspiel gegen die millionenschwere Truppe vom FC Chelsea genommen. Matchwinner wurde mit Karim Adeyemi einer, der bei den „Blues“ einst durchs Raster fiel.

Als 16-Jähriger absolvierte der Nationalspieler ein Probetraining bei Chelsea, eine Verpflichtung kam damals nicht zustande. Ein Umstand, der die Bosse der „Blues“ ärgern durfte. Nach einer komplizierten Hinrunde ohne eigenen Treffer kommt der inzwischen 21-Jährige immer besser in Fahrt. Nach einem Londoner Eckball spielte Raphaël Guerreiro (29) das Leder vom eigenen Strafraum aus in den Lauf von Adeyemi, der startete einen unwiderstehlichen Soloantritt – ins Glück.

Dortmund schlägt Chelsea im Champions League Achtelfinal-Hinspiel

Chelseas neuen Weltmeister Enzo Fernández (22), im Januar für 121 Millionen Euro verpflichtet, schüttelte Adeyemi im Sprintduell ab, umkurvte auch Keeper Kepa (28) und schob zum goldenen Treffer ein. Der Großteil der 81.365 Zuschauer:innen im ausverkauften Signal-Iduna-Park bebte.

Es war ein packender Champions League-Abend in Dortmund, was nicht zuletzt an Chelsea lag. Joao Felix (23) verzog erst knapp rechts (32.), kurz darauf drüber (34.) und traf schließlich noch die Querlatte (38.). Die Borussia war hinten unter Druck – blieb aber selbst nach vorne gefährlich. Der auffällige Marius Wolf (27) ließ zwei Möglichkeiten (19./43.) liegen, auch Sebastien Haller (28) traf nur das Außennetz (28.). Mitten in die beste Phase von Chelsea fiel dann der entscheidende Sololauf von Adeyemi.

Auch, wenn in der 78. Minute noch einmal allen BVB-Fans der Atem stockte. Ein Abschluss von Kalidou Koulibaly (31) trudelte Richtung Torlinie, Emre Can (29) klärte in allerhöchster Not für die Dortmunder. Ein denkbar enger, hart erarbeiteter Sieg – dank Adeyemis unwiderstehlichem Antritt.