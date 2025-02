Achtung, Leverkusen! Warum Uli Hoeneß Wirtz im Bayern-Trikot sieht

Diese Worte sind eine Warnung gen Leverkusen: Uli Hoeneß träumt weiter von einem Transfer von Florian Wirtz zu Bayern München.

„Wenn neben Jamal Musiala vielleicht auch irgendwann mal der Wirtz beim FC Bayern spielt, dann können wir noch ruhiger in die Zukunft schauen“, sagte der 73 Jahre alte Ehrenpräsident des deutschen Rekordmeisters dem Nachrichtenportal „t-online“ und betonte: „Er ist sicherlich ein Spieler, den wir nicht aus dem Auge lassen sollten.“

Uli Hoeneß von Wirtz und Musiala beeindruckt

Wirtz besitzt bei Meister Bayer noch einen Vertrag bis 2027, sein Marktwert liegt bei 140 Millionen Euro. Hoeneß hat den 21-Jährigen dennoch weiter im Hinterkopf. „Wenn ich einen Traum haben darf, dann würde ich sagen, dass Florian Wirtz zum FC Bayern muss“, sagte er.

Besonders das Zusammenspiel zwischen Wirtz und Jamal Musiala in der Nationalmannschaft habe ihn beeindruckt. „Das war ja Traumfußball. Das ist genau das, was wir in Zukunft sehen wollen“, so Hoeneß. Bei der angestrebten Vertragsverlängerung mit Musiala sieht Hoeneß den FC Bayern derweil auf einem guten Weg. „Die Gespräche sind in einem guten Zielkorridor“, sagte er. (aw/sid)