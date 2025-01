„Absolut falsch“: BVB-Boss sauer nach Wechsel-Wirbel um deutschen Nationalspieler

Eine bevorstehende Einigung über einen Wechsel des viermaligen deutschen Nationalspielers Karim Adeyemi von Borussia Dortmund zum italienischen Topklub SSC Neapel ist laut Sportdirektor Sebastian Kehl „absolut falsch“. Das sagte Kehl dem TV-Sender Sky am Rande des Bundesligaspiels gegen Werder Bremen.

„Das stimmt nicht und führt dazu, dass ich mehr Telefonate am Tag führen muss, weil mir neue Spieler angeboten werden. Ich kann das überhaupt nicht bestätigen. (…) Wir planen in der aktuellen Situation so weiter“, so Kehl.

Fabrizio Romano berichtete über Adeyemi-Wechsel

Zuletzt hatte Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, dass beide Klubs kurz vor einer Einigung stünden. Demnach stehe eine Ablösesumme von 40 Millionen Euro im Raum. Der vor zweieinhalb Jahren vom österreichischen Klub RB Salzburg nach Dortmund transferierte Adeyemi (23) besitzt beim BVB noch einen Vertrag bis 2027.

Bei der Suche nach einem Nachfolger von Trainer Nuri Sahin, der nach der vierten Niederlage in diesem Jahr beim 1:2 in Bologna gehen musste, spricht Kehl von einer „schwierigen Situation“. „Wir kennen die Kandidaten, die auf dem Markt sind. Es ist nicht der optimale Zeitpunkt einen Trainer zu wechseln“, sagte der frühere Nationalspieler.(dpa/mp)