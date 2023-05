Eine Sache schließt er aus: Barça-Legende Iniesta (39) verlässt Japan-Klub

Spaniens Weltstar Andrés Iniesta wird den japanischen Erstligaverein Vissel Kobe in der laufenden Saison verlassen. „Für die fünf Jahre, seit er dabei ist, sagen wir herzlichen Dank“, teilte der Tabellenführer der J-League, für den von 2017 bis 2020 auch der ehemalige deutsche Nationalspieler Lukas Podolski gespielt hatte, am Donnerstag mit. Nach dem Heimspiel am 1. Juli gegen Consadole Sapporo werde Iniesta verabschiedet.

Wohin es den 39 Jahre alten Weltmeister von 2010 und zweimaligen Europameister zieht, war zunächst unklar.

Der frühere Profi des FC Barcelona spielte für Kobe 133 Mal und erzielte dabei 21 Tore. Der Abschied von Kobe sei „eine der schwersten Entscheidungen meiner Karriere“, sagte der Mittelfeldspieler, „aber die Dinge haben sich nicht so entwickelt, wie ich es wollte“.

Mit dem Verein gewann er den japanischen Emperor’s Cup 2019 (Kaiserpokal) und 2020 den J-League Super Cup. Seit Beginn dieses Jahres kam Iniesta nur noch als Ersatzspieler zum Einsatz.

An ein Karriere-Ende denkt Iniesta aber noch nicht. „Zuerst möchte ich meine Zeit hier zu Ende spielen und dann sehen, welche Möglichkeiten sich mir bieten“, sagte die Barça-Legende und schloss einen Schlussstrich unter seine Laufbahn aus: „Ich will noch spielen. Das ist hier schwierig für mich, deshalb möchte ich einen anderen Ort finden, an dem ich mich zur Ruhe setzen kann.“ (dpa/dv)