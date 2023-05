„Fällt mir nicht leicht”: Dunja Hayali verlässt das ZDF-Sportstudio

Nach gut fünf Jahren ist Schluss: Das „Aktuelle Sportstudio“ wird in Zukunft ohne die Moderatorin Dunja Hayali auf Sendung gehen müssen. Die Journalistin kündigte ihren Abschied an.

Dunja Hayali verabschiedet sich vom „Aktuellen Sportstudio“. Die 48 Jahre alte Journalistin moderiert am Samstag letztmals den Sport-Klassiker, wie das ZDF am Donnerstag bestätigte. Seit August 2018 war sie bisher 40 Mal im Einsatz.

Auf Facebook schrieb sie: „Es fällt mir nicht leicht, denn ich habe Sendung wie Crew in den letzten 5 Jahren wirklich in mein (Sport-)Herz geschlossen… Aber drei Sendungen sind – aus unterschiedlichen Gründen – eine zu viel, jedenfalls für mich. Deshalb sage ich nach 41 Sendungen tschüss und werde mich voll und ganz aufs moma und aufs heute journal konzentrieren.”

Hayali gehört seit Februar fest zum Moderations-Team des „heute journal“. Außerdem arbeitet sie für das „Morgenmagazin“. Das „Aktuelle Sportstudio“ moderieren weiterhin Katrin Müller-Hohenstein, Sven Voss und Jochen Breyer.

Im März 2023 sorgte Hayali mit einem Twitter-Post, in dem sie gegen RB Leipzigs Max Eberl stichelte, für Aufregung. Abgesagter „Sportstudio“-Auftritt: ZDF-Moderatorin stichelt gegen Max Eberl.

Hayali engagiert sich auch abseits der Kamera

Die gebürtige Deutsche mit irakischen Wurzeln ist neben ihrer Auftritte im Fernsehen vor allem dafür bekannt, sich gegen Rassismus und Diskriminierung einzusetzen. 2018 wurde sie für ihr Engagement gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet. (dpa/ds)