Absage an Bayern und Liverpool: Xabi Alonso verkündet Verbleib in Leverkusen

Trainer Xabi Alonso hat die Spekulationen um seine Zukunft beendet und seinen Verbleib bei Bayer Leverkusen angekündigt. Der Spanier bestätigte am Karfreitag, dass er dem Spitzenreiter der Fußball-Bundesliga über das Saisonende hinaus erhalten bleibt. Der 42-Jährige besitzt einen Vertrag bis 2026, zuletzt war er mit Bayern München und dem FC Liverpool in Verbindung gebracht worden.

Er habe seine Entscheidung in der Länderspielpause nach ausführlicher Abwägung und einem guten Gespräch mit den Bayer-Verantwortlichen getroffen, sagte Alonso, der von „dem richtigen Gefühl“ sprach, das er verspüre.

Bayer Leverkusen mit der Möglichkeit auf drei Titel

Alonso ist seit Oktober 2022 Trainer in Leverkusen, der Ex-Profi hatte das Team im Tabellenkeller übernommen. Drei Titel sind für die in dieser Saison bislang ungeschlagene Werkself möglich. Die Liga führt Bayer mit zehn Punkten Vorsprung auf die Bayern souverän an. Im DFB-Pokal geht Leverkusen als Favorit ins Halbfinale gegen Zweitligist Fortuna Düsseldorf, im Europa-League-Viertelfinale wartet West Ham United.

Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte eine Verpflichtung bereits zuvor nahezu ausgeschlossen. Es werde „sehr schwierig, um nicht zu sagen wahrscheinlich unmöglich“, sagte er in einem Interview mit BR24Sport. Auch beim FC Liverpool soll Alonso laut ESPN und Sky Sports UK kein ernsthafter Kandidat mehr für die Nachfolge des scheidenden Teammanagers Jürgen Klopp gewesen sein.