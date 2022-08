„Ablöse bei 150 Millionen“: Matthäus schwärmt von Bayern-Star

Lothar Matthäus kann sich den FC Bayern München und die deutsche Nationalmannschaft ohne Shooting-Star Jamal Musiala nicht mehr vorstellen. „Musiala ist die Zukunft der Vereins, zudem ein unglaublicher Sympathieträger. Musiala macht den Unterschied, immer mehr Tore“, sagte der 61 Jahre alte Rekord-Nationalspieler der „Sport Bild“.

Offensiv-Talent Musiala (19) hat sich direkt zum Bundesliga-Start unverzichtbar gemacht und mit drei Toren das Vakuum, das Torjäger Robert Lewandowski hinterlassen hat, eindrucksvoll gefüllt. „Wenn ihn jetzt jemand aus seinem Vertrag herauskaufen wollen würde, wäre die Ablöse eher bei 150 Millionen Euro anzusiedeln. Das ist ohnehin kein Thema, da er absolut unverkäuflich ist“, meinte Matthäus. Musiala hat bei den Münchnern Vertrag bis Sommer 2026.

Schon in der vergangenen Saison absolvierte der gebürtige Stuttgarter 30 Saisonspiele, in denen Musiala fünf Tore und fünf Vorlagen beisteuern konnte. Nun scheint der 19-Jährige sich über den Sommer hinaus noch weiter verbessert zu haben, was er in den ersten Spielen anschaulich unter Beweis stellen konnte. In der Nationalmannschaft kommt der offensive Mittelfeldspieler auf 15 Einsätze und ein Tor. (dpa/pw)