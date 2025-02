„Ab Montag geht die Post ab“: Welche Koalition sich Uli Hoeneß nach der Wahl wünscht

Die ersten Champions League-Playoffs sind Geschichte, der nächste Bundesliga-Spieltag steht bevor. Doch viel wichtiger an diesem Wochenende… die Bundestagswahl am Sonntag! Natürlich blickt auch FC Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß gespannt auf die Abstimmung. Jetzt verriet er, welche Regierung er sich wünschen würde und gab eine Prognose zur Wahl ab.

Die Ampel ist gescheitert. Doch wer folgt ihr? Am Sonntagabend werden sich erste Antworten auf diese Frage abzeichnen. Für Uli Hoeneß wird der Tag ein „Wendepunkt für unsere Gesellschaft werden“, davon sei er überzeugt, wie er der Münchener Abendzeitung (AZ) sagte. Er mahnte davor, nicht immer alles zu negativ darzustellen. „Es ist alles lange nicht so schlecht, wie es hier einige darstellen, und es wird in Deutschland wieder aufwärts gehen, wenn die richtigen Parteien die Regierung bilden.“

Hoeneß rechnet mit schwarz-roter Koalition

Hierbei sei darauf zu achten, dass zwei Parteien die Regierung bilden, findet der Bayern-Patriarch, dies sei „in meinen Augen am besten“. Bei seiner persönlichen Prognose sieht der 73-jährige die Union klar vorne: „Ich gehe davon aus und hoffe es, dass wir eine schwarz-rote Regierung bekommen und die CDU/CSU 35 Prozent bekommt, was sie meiner Meinung nach unbedingt haben sollte, weil wir klare Verhältnisse brauchen.“ Sollte dies passieren, sei er sehr zuversichtlich, „dass in unserem Land ab Montag die Post abgeht“.

Hoeneß war schon immer dafür bekannt, sich bei politischen Themen nicht zurückzuhalten, sondern seine Meinung öffentlich kundzutun. Bei seiner bewegenden Trauerrede für Franz Beckenbauer im Januar vergangenen Jahres positionierte er sich klar gegen die AfD und richtete einen Appell an ihre Wähler.