Kazuyoshi Miura, „King Kazu“ genannt, war bereits Fußballprofi, als Weltstars wie Cristiano Ronaldo noch nicht einmal geboren waren. Nun sucht der 54-Jährige nochmal eine neue Herausforderung und denkt noch lange nicht ans aufhören. Zur Saison 2022 wechselt Miura zum Viertligisten Suzuka PG. Somit trainiert er zukünftig unter seinem Bruder Yasutoshi Miura (56).

1982 traf „King Kazu“ die Entscheidung, mit gerade einmal 15 Jahren zum brasilianischen Verein Clube Atlético Juventus zu wechseln. Den ersten Profivertrag unterschrieb der Japaner beim FC Santos im Jahre 1986. Zu diesem Zeitpunkt war Kazuyoshi Miura 19 Jahre alt.

„King Kazu“ wechselt zu Suzuka PG

Die Liste der Vereine, für welche „King Kazu“ in seiner bisherigen Karriere gespielt hat, ist lang. Es stehen namenhafte Klubs wie zum Beispiel Dinamo Zagreb oder Genua CFC in der Vita des Stürmers. Außerdem bestritt derj apanische Rekordtorschütze 91 Länderspiele, in denen Miura 56 Treffer verbuchen konnte.

Der älteste, aktive Fußballprofi der Welt sammelte während seiner Karriere Erfahrungen in Brasilien, Italien, Kroatien und Australien, ehe es ihn 2005 endgültig zurück in sein Heimatland zog. Seitdem spielte „King Kazu“ für den Verein Yokohama FC. Zuletzt kam Miura kaum noch zu Einsätzen. Selbst mit stolzen 54 Jahren denkt der Angreifer aber noch lange nicht an sein Karriereende.

Kazuyoshi Miura ist ältester Fußballprofi der Welt

„King Kazu“ ist der einzige aktive Profi, der noch in der ehemaligen Japan Soccer League gespielt hat. Er holte auch zweimal in Folge in den Jahren 1991 und 1992 den Titel.

Miura gewann zudem mehrfach die J-League, sowie den J-League Cup. Des weiteren wurde „King Kazu“ 1996 J-League-Torschützenkönig und ist bis heute der älteste Torschütze der J-League-Geschichte. Im gleichen Jahr wurde der Angreifer sogar als Weltfußballer des Jahres nominiert.

Nach Verlängerung des Vertrages um ein weiters Jahr bei Yokohama FC und der Leihe zu Suzuka PG bleibt abzuwarten, wie lange wir uns noch über diese Legende im Fußball erfreuen dürfen. Dass „King Kazu“ nun unter seinem Bruder Yasutoshi Miura spielt, wird sicherlich kein Nachteil sein. (lp)