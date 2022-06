5:2! Deutsche Elf feiert Nations-League-Rekordsieg gegen Italien

Und plötzlich ist die Nations League ein Jungbrunnen für die deutschen WM-Hoffnungen! Nach dreimal 1:1 gab‘s in Mönchengladbach ein furioses 5:2 gegen Europameister Italien – genau das richtige Signal am Ende einer langen Saison.

„Phasenweise haben wir richtig guten Fußball gespielt und richtig schöne Angriffe gezeigt“, resümierte Ilkay Gündogan das deutsche Schützenfest: „Unsere Raumaufteilung war gut, jeder wollte den Ball haben. Wenn wir es so machen, werden viele Mannschaften gegen uns dem Ball hinterher laufen.“

Nations League: Deutschland besiegt Italien 5:2

Nur kurz sorgten die Azzurri für Schrecken, als Giacomo Raspadori (8.) Manuel Neuer zu einer Parade zwang. Der deutsche Keeper hatte gefordert, „eine Rakete zu zünden“ – und genau das taten seine Vorderleute dann auch. Joshua Kimmich, der schon beim Hinspiel-1:1 in Bologna getroffen hatte, nahm eine Vorlage von David Raum an und tunnelte Italiens Keeper Gianluigi Donnarumma – 1:0 für Deutschland (10.)!

Kimmich und Gündogan sorgen für die 2:0-Pausenführung

Donnarumma verhinderte gegen Jonas Hofmann(32.), Leroy Sané (38.) und Timo Werner (40.,) zunächst weitere Treffer der konsequent nach vorn spielenden DFB-Elf. Aber als Alessandro Bastoni in der Nachspielzeit Hofmann elfmeterreif umriss, konnte auch er nichts machen: Gündogan (45.+4) verwandelte den Strafstoß zum 2:0-Pausenstand.

Doppelpack Werner zum deutschen Kantersieg gegen Italien

Es war ein Dämpfer, von dem die Gäste sich nicht mehr erholten. Nach dem Wechsel ließ der deutsche Dauerdruck die junge, im Neuaufbau befindliche italienische Elf zusammenbrechen. Thomas Müller erzielte das dritte Tor (53.), ehe der zuletzt so gescholtene Werner den Spielstand mit seinem Blitz-Doppelpack (68., 69.) auf sage und schreibe 5:0 stellte.

Drei Flitzer beim Länderspiel in Mönchengladbach

Die rauschende Party am Niederrhein störte es nicht im Geringsten, dass Italiens Teenie-Talent Wilfried Gnonto (78.) und Bastoni (90.+3) noch auf 5:2 verkürzten. Auch das war schließlich der geteilt höchste Sieg, den eine deutsche Nationalelf gegen den viermaligen Weltmeister je erringen konnte.

Aus dem Takt brachte die deutsche Mannschaft nur, dass nach 86 Minuten gleich drei Flitzer auf das Spielfeld rannten, die von den Ordnern schwerer aufzuhalten waren als zuvor die italienische Offensive von der deutschen Abwehr.

Keine Frage, ein 5:2 gegen Italien ist überragend – aber spitze ist es noch nicht, zumindest aus Nations-League-Perspektive. Denn Ungarn triumphierte sensationell mit 4:0 in England und liegt in der Tabelle weiter einen Zähler vor dem Team von Hansi Flick. Die beiden EM-Finalisten Italien und England spielen dagegen den Absteiger in die B-Gruppe aus. „Dieser Sieg hat eine große Aussagekraft“, ordnete Torwart Neuer den Erfolg ein:. „Wir haben riskanter gespielt als zuletzt und mehr Mut eingepackt“, freute sich Torschütze Müller.