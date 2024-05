49 Spiele ohne Niederlage! Bayer-Wahnsinn führt zu kurioser Tattoo-Aktion

Das war selbst für Allesgewinner Xabi Alonso fast ein bisschen zu viel des Guten. Als der Trainer von Bayer Leverkusen nach dem nächsten Last-Minute-Wahnsinn und dem Final-Einzug in der Europa League erst nach Mitternacht zur Pressekonferenz aufs Podium kam, rang der eloquente Weltmann zwischenzeitlich nach Worten.

„Unglaublich. Ich bin irgendwie ein bisschen sprachlos“, sagte der Spanier nach dem 2:2 gegen die AS Rom und da schon anderthalb Stunden Feierlichkeiten und TV-Interviews. Und irgendwie müsse er ja doch „immer das Gleiche“ erzählen.

Doch die Leverkusener lieben in dieser so einzigartigen Saison das Drama. Und es ist tatsächlich längst ein Déjà-vu, wenn sie in der Nachspielzeit eines verlorenen geglaubten Spiels treffen und ihre unglaubliche Serie doch nochmal verlängern. Der Ausgleich von Josip Stanisic in der 90.+7. Minute am Donnerstag war das 15. Pflichtspiel-Tor nach der 90. Minute. „Das ist schwer zu erklären. Unglaublich, dass es immer und immer wieder passiert“, sagte Alonso: „Normalerweise gibt es auf so einem langen Weg irgendwann eine Niederlage“. Aber bei seinem Team ist in dieser Saison fast nichts normal.

Kostenlose Tattoos für die Leverkusen-Fans

Kurios: Wegen dieser ganz besonderen Spielzeit bietet der Verein jetzt etwas Ungewöhnliches an. An drei Tagen in der kommenden Woche sowie vor dem letzten Heimspiel gegen Augsburg oder beim Fan-Fest vor dem Pokalfinale in Berlin dürfen sich die Anhänger kostenlos eines von ausgewählten Vereins-Tattoos stechen lassen. Die Aktion läuft unter dem Titel „Liebe, die ein Leben hält“.

ℹ️ Die Online-Termine hierfür sind nun ausgebucht!

Ihr habt noch die Möglichkeit, beim Heimspiel gegen Augsburg am 18. Mai und am 25. Mai beim Fan-Fest in Berlin einen Tattoo-Slot Vorort zu ergattern! ☝️



Falls ihr keinen Termin bekommen konntet: Bis einschließlich dem 23.… https://t.co/234HyyzHM7 — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) May 10, 2024

Als Spieler hat Trainer Alonso alles gewonnen. 18 Titel holte er, war Weltmeister und je zweimal Europameister und Champions-League-Sieger. Aber den Erfolg vom Donnerstag feierte er mit einem Jubellauf, ein paar aufgeregten Hüpfern und einem Tanz vor der Nordkurve ungewohnt emotional und ausgelassen. Denn eine solche Serie von nun 49 Pflichtspielen ohne Niederlage hat auch er noch nicht erlebt.

Natürlich nicht. Weil es im europäischen Fußball noch nie so eine Serie gab. Benfica Lissabon hat von Dezember 1963 bis Februar 1965 mal 48 Spiele wettbewerbsübergreifend ohne Niederlage geschafft und hielt nach Angaben der Bundesliga bisher Rekord. Nun gehört auch dieser Leverkusen, das im Verlauf dieser Saison fast unzählbare kleinere und größere Bestmarken eingesammelt hat.

Trainer Xabi Alonso (l.) feiert mit Jonas Hofmann (M.) und Granit Xhaka den Einzug ins Finale der Europa League. imago/Kirchner-Media Trainer Xabi Alonso (l.) feiert mit Jonas Hofmann (M.) und Granit Xhaka den Einzug ins Finale der Europa League.

Leverkusen in zwei Endspielen

Das Triple ist für Bayer angesichts der feststehenden Meisterschaft und zwei Endspielen nun endgültig greifbar. Doch die Mannschaft zieht auch einen unglaublichen Antrieb aus der Jagd nach der Serie. Nach dem 2:0 in Rom hätte das 1:2 am Donnerstag nach zwei Elfmetern gegen Bayer und einem Eigentor der Römer Leverkusen zum Final-Einzug gereicht. Sein Team sei nach dem eigentlich erlösenden Anschlusstor aber „in der Nachspielzeit nicht immer zu Boden gegangen und hat so getan, als wären wir verletzt“, sagte Mittelfeld-Stratege Granit Xhaka mit einer Spitze gegen die Römer und deren Verhalten nach dem 2:0: „Wir wären brutal enttäuscht gewesen, wenn wir weitergekommen wären und verloren hätten. Weil wir das auf keinen Fall verdient gehabt hätten.“

Xhaka lobt „unfassbare Mentalität von Leverkusen

Es ist eben diese „unfassbare Mentalität“ (Xhaka), die Leverkusen in dieser Fabel-Saison auszeichnet. Doch weil diesem Denken bei einem ausreichenden Ergebnis in einem Europacup-Halbfinale ein gewisses Risiko innewohnt, verfolgte Alonso das mit gemischten Gefühlen. „Um ehrlich zu sein: Ich hatte in diesem Moment keinen Einfluss mehr auf meine Mannschaft“, gab er offen zu: „Es war eine etwas komische Situation. Das 1:2 war genug, aber die Spieler wollten mehr. Ich konnte sie nicht mehr kontrollieren.“ Seine Einwechslung in der 90. Minute sei „sicher eher defensiv gedacht“ gewesen, sagte Stanisic. Doch er stürmte nach vorne und traf mit purem Willen. Immerhin hätte sein Team „ein gutes Gefühl und eine gute Kontrolle“ gehabt, sagte Alonso gnädig.

Risiko bei der Einwechslung von Wirtz

Und schließlich war er selbst auch ein Risiko eingegangen. Denn Juwel Florian Wirtz hätte wegen Oberschenkel-Beschwerden eigentlich gar nicht spielen sollen. „Er konnte nicht richtig laufen. Ist gehumpelt“, erzählte sein Trainer. Doch Wirtz habe der Mannschaft „unbedingt helfen“ wollen. Alonso brachte ihn beim Stand von 0:2 in der 81. Minute mit dem drohenden Aus vor Augen. „Es war ein bisschen ein Risiko“, sagte er. „Aber wir brauchten etwas Spezielles. Einen Pass, ein Dribbling. Irgendetwas anderes. Deshalb habe ich dieses Risiko auf mich genommen. Und es hat funktioniert.“ Denn obwohl Wirtz an beiden Toren nicht direkt beteiligt war, so hatte er doch die Wende gebracht. „Auch mit 70 Prozent ist Flo noch ein guter Spieler“, merkte Alonso an.

Schafft Leverkusen 50 Spiele ohne Niederlage?

In der Bundesliga, wo Bayer am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) in Bochum im 50. Spiel an den Ort der letzten Niederlage vor fast genau einem Jahr zurückkehrt, und gegen Augsburg, wird Wirtz sich ausruhen dürfen. Denn er wird gebraucht in den Endspielen der Europa League am 22. Mai in Dublin gegen Atalanta Bergamo und im DFB-Pokal drei Tage später in Berlin gegen den 1. FC Kaiserslautern. Es wird eine unglaubliche Woche für die zuvor seit 31 Jahren titellosen Leverkusener, umrahmt von der Übergabe der Meisterschale am 18. Mai und der offiziellen Saison-Abschlussfeier mit erwarteten 80.000 Fans am 26. Mai.

„Dass wir in der letzten Woche zwei Finals haben, ist der größte Erfolg“, sagte Alonso: „City war letztes Jahr in so einer Situation. Aber das haben nur wenige.“ Manchester gewann im Vorjahr das Triple. Das kann nun Leverkusen wiederholen, wenn auch mit der Europa statt der Champions League. „Nach diesem großen Sieg ist es unser Ziel, drei Titel zu holen“, sprach Alonso dann auch klar aus. Und appellierte an sein Team, jetzt durchzuziehen. „Wir wollen nicht stoppen. Es gibt noch ein Spiel und noch eins“, sagte er. „Vielleicht sagen wir ja nach dem Pokalfinale, wir stoppen jetzt mal und gehen in Urlaub.“ Vielleicht. (dpa/fs)