4:1 im Finale gegen Leipzig: Dortmunder Tor-Gala – der BVB hat den Pott!

Auf der Tribüne des Olympiastadions saß Bundestrainer Joachim Löw und applaudierte anerkennend, während auf dem Rasen die BVB-Stars ihre Show abzogen. Über weite Strecken war es eine Demonstration der Stärke, die Borussia Dortmund da im Pokal-Finale ablieferte. Durch das 4:1 (3:0) gegen RB Leipzig sicherten sich die Westfalen zum fünften Mal in ihrer Vereinsgeschichte den begehrten Pott.

Ihm blieb nichts anderes übrig, als artig zu gratulieren. Julian Nagelsmann (33) wird titellos zum FC Bayern wechseln, zähneknirschend aber fair gratulierte Leipzigs Trainer seinem Dortmunder Gegenüber Edin Terzic. Der 38-Jährige, der im Sommer von Marco Rose als BVB-Cheftrainer abgelöst wird und wieder ins zweite Glied rücken soll, war der große Triumphator dieses Berliner Abends.

Vorausgegangen war zumindest eine Halbzeit lang eine Gala des BVB, der seinem Gegner 45 Minuten lang die Grenzen aufzeigte – allen voran in der perfekt funktionierenden Offensive. Sancho traf bereits nach fünf Minuten mit seinem herrlichen Schlenzer zur Führung. Der unwiderstehliche Haaland erhöhte nach 28 Minuten auf 2:0, ehe erneut Sancho in der Nachspielzeit der ersten Hälfte einen Konter abschloss – 3:0! Dank Sancho und Haaland, aber auch eines ganz stark aufspielenden Reus, der in dieser Form ein klarer Kandidat für den deutschen EM-Kader (wird Mittwoch bekanntgegeben) sein muss.

Leipzig legte nach dem Wechsel ordentlich zu, traf aber vielleicht einen Tick zu spät. Nach Olmos 1:3 (71.) blieb die große Aufholjagd aus, Haaland traf stattdessen zum Endstand (87.). Der Rest war nur noch purer Jubel in Schwarz-Gelb.Um 22.56 Uhr stemmte Borussen-Kapitän Reus den Pokal in den Himmel. „Unglaublich, was wir für ein Spiel gezeigt haben, ich bin unheimlich stolz“, ließ er danach wissen.

Und die Trainer? Nagelsmann wird mit den Bayern in den kommenden Jahren ganz sicher das nachholen können, was ihm diesmal noch verwehrt blieb. Ob bei Terzic das letzte Wort zu seiner Zukunft wirklich gesprochen ist, dürfte fraglich sein. Als Pokal-Held wieder ins zweite Glied beim BVB zu rücken, klingt ziemlich schräg. Terzic stehen die Türen auf dem Trainer-Markt offen.