399 Tage gelitten: Real und Mbappé feiern „unglaublichen Kerl“ Alaba

399 Tage fehlte David Alaba dem Starensemble von Real Madrid. Jetzt kehrte der frühere Bayern-Spieler nach seinem Kreuzbandriss für die Königlichen auf den Rasen zurück. Überglücklich und sehr emotional feierte der 32 Jahre alte Abwehrspieler sein Comeback im Real-Dress.

„Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich dieses Gefühl vermisst habe. Ich habe es vermisst, auf den Platz zu gehen, vor allem zu Hause, meinen Mitspielern zu helfen und danach mit unseren Fans zu feiern!“, schrieb der Österreicher nach dem 4:1-Sieg gegen UD Las Palmas in einem Post auf der Plattform X. Alaba kam unter großem Applaus für den deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger ins Spiel (76.).

„Nach mehr als einem Jahr kann ich nun wieder das tun, was ich am meisten liebe. Es war ein langer Weg, aber jeder einzelne Tag harter Arbeit hat sich gelohnt!“, so Alaba weiter.

What are you fighting for at the end of the day? What do you overcome for yourself every day? How do you always try to see the positive side even when it’s dark? I know it and have always known it for the last few days, weeks and months. All for today! I can't tell you how much I… pic.twitter.com/3QllVzsQWY