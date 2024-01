20 Millionen Euro! Champions-League-Klub lockt BVB-Star mit irrem Angebot

Eigentlich scheint sich Emre Can bei Borussia Dortmund wohl zu fühlen. Immerhin spielt der Nationalspieler seit Januar 2020 beim BVB und ist seit der Saison 2023/24 sogar Kapitän der Borussia. Nun äußert aber offenbar ein italienischer Spitzenklub sein Interesse an Can – und lockt mit einem beachtlichen Angebot.

Laut Informationen der italienischen Sportzeitung „Corriere dello Sport“ soll der SSC Neapel Interesse an Can haben. Der italienische Klub ist demnach auf der Suche nach einem defensiven Mittelfeldspieler. Ein konkretes Vertragsangebot soll allerdings noch nicht vorliegen. Auch Pierre-Emile Höjbjerg (28/Tottenham Hotspur) und Boubakary Soumaré (24/FC Sevilla) stehen auf der Liste der Italiener, nachdem Eljif Elmas den Verein in Richtung RB Leipzig verlassen wird.

SSC Neapel würde 20 Millionen für Emre Can zahlen

Der Transfer aus Dortmund würde Napoli laut „Corriere dello Sport“ beachtliche 20 Millionen Euro Ablöse kosten – plus ein üppiges Vier-Millionen-Jahresgehalt. Das sei auch der Grund, warum die Italiener derzeit noch zögern. Schließlich passt ein solcher Vorstoß für einen knapp 30-Jährigen eigentlich nicht in die Philosophie des Klubs, der im Champions-League-Achtelfinale auf den FC Barcelona treffen wird.

Can kommt in der laufenden Bundesliga-Saison auf 13 Einsätze (ein Tor, zwei Vorlagen). Sein Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2026, der Marktwert des Nationalspielers wird auf zwölf Millionen Euro geschätzt.