In der Premier League bahnt sich ein kostspieliges Transfergeschäft an. Harry Kane soll kurz vor einem Wechsel von den Tottenham Hotspurs zu Manchester City stehen. Für den Kapitän der „Three Lions“ müssen die „Skyblues“ offenbar tief in die Tasche greifen.

Wie die Boulevard-Zeitung „The Sun“ am Freitag berichtete, soll Spurs-Boss Daniel Levy einem vorzeitigen Wechsel seines Stürmerstars Harry Kane zugestimmt haben. Der 27-Jährige, dessen Vertrag in London noch bis Sommer 2024 läuft, hatte bereits vor der EM seine Wechselabsichten öffentlich gemacht.

Harry Kane winkt Wochengehalt von 467.000 Euro

Sein künftiger Arbeitgeber wird demnach voraussichtlich der englische Fußballmeister Manchester City, dessen Interesse an Kane schon länger bekannt ist. Der Club von Starcoach Pep Guardiola soll bereit sein, 160 Millionen Pfund (ca. 187 Millionen Euro) für den Torschützenkönig der Premier League zu bezahlen. Laut dem „Sun“-Bericht winkt Kane in Manchester ein Wochengehalt von 400.000 Pfund (ca. 467.000 Euro).

Als Grund für Kanes Wechselwunsch gilt insbesondere die chronische Titellosigkeit der „Spurs“. Der England-Star, der mit den „Three Lions“ das EM-Finale gegen Italien verloren hatte (2:3 i.E.), wartet auch auf Vereinsebene immer noch auf seine erste Trophäe. Den letzten bedeutenden Erfolg feierte Tottenham 1991 mit dem Gewinn des FA Cups. Seitdem holten die Londoner nur zweimal den unbedeutenden Ligapokal. Die letzte Meisterschaft gewannen die Spurs in der Saison 1960/61. (dpa/fbo)