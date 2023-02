18 Sekunden zu spät! Barça zittert um Last-Minute-Transfer

Eigentlich sollte Julián Araujo am Deadline-Day von LA Galaxy zum FC Barcelona wechseln. Barça verpasste die Frist allerdings – und zwar um genau 18 Sekunden. Nun hoffen die Katalanen auf ein Einsehen der FIFA, dass der Transfer doch noch zustandekommen kann.

Schuld an der verspäteten Verpflichtung sei ein technischer Fehler gewesen, erklärte Barça-Sportdirektor Mateu Alemany gegenüber der Fußballplattform „Movistar“. „Es waren 18 Sekunden. Ich weiß nicht, was die FIFA tun wird“, wird Alemany dort zitiert.

FC Barcelona: FIFA entscheidet über Wechsel von Araujo

Der Grund, warum Barcelona so lange mit dem Transfer wartete: Zunächst musste der Wechsel von Héctor Bellerín zu Sporting Lissabon perfekt gemacht werden. Weil LA Galaxy dann auch noch das erste Angebot für den Araujo-Deal abgelehnt hatte, wurde die Zeit immer knapper.

Bis 2018 war Araujo für Barças vereinseigenen Akademie in Arizona aktiv gewesen. Der heute 21-Jährige soll für 6,5 Millionen Dollar nun nach Spanien wechseln und einen Vertrag bis 2026 erhalten. Man wolle ihn, so der Plan, über die zweite Mannschaft an die Profis heranführen.

Ob es dazu nun aber kommen wird, ist offen. Die Vereinsbosse von Barça hoffen auf ein Einsehen der FIFA, dass die Verpflichtung ihres neuen Nachwuchstalents vom Weltverband doch noch akzeptiert wird.