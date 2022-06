England-Star Grealish feiert wilde Party mit Bikini-Mädchen in Vegas

Jack Grealish ist der Unberechenbare in Englands Fußball. Mal taucht der 26-jährige Mittelfeldmann von Manchester City einfach ab, mal verzückt er die Fans mit überraschenden Wendungen, die den Spielverlauf auf den Kopf stellen können. Wenig überraschend ist allerdings, wie der Nationalspieler sich derzeit vom Premier-League-Stress erholt – mit viel Flüssigkeit.

Das britische Boulevardblatt „The Sun“ veröffentlichte Bilder von Grealish aus einem Hotel in Las Vegas. In der Glücksspiel-Metropole residiert der Star, für den Manchester City vor einem Jahr 118 Millionen Euro an Aston Villa bezahlte, in einer zweigeschossigen Duplex-Suite für 5800 Euro die Nacht. Acht Freunde begleiten ihn, andere Fußballer sind auch dabei.

Englischer Nationalspieler feiert Meisterschaft in Las Vegas

Offenbar gibt die lange Saison genug Stoff zur Nachbereitung, denn die Fußballer – darunter auch Andy Robertson vom Titelrivalen FC Liverpool – unterhalten sich angeregt im Hotel-Pool. Und leeren mal eben eine Magnum-Flasche Champagner der Marke „Whispering Angel“. So schnell wird der Vorrat wohl nicht alle, denn Grealish und Co. haben das „VIP-Paket“ für 93.000 Euro gebucht, in dem 116 Flaschen Champagner enthalten sind.

Bier in der Büx: Grealish hat für jeden etwas dabei

Wer das nun für dekadent hält und meint, Fußballer wären beim zünftigen Bier besser aufgehoben, auch dem kann Grealish etwas bieten. Auf einem Foto zeichnet sich bei ihm ein Sixpack – nein, nicht über, sondern in der Badehose ab. Seinen Notvorrat Bier führt er enger am Körper als sonst den Ball – und zeigt so eine Verbundenheit zu Dosen, die manchen RB-Leipzig-Kicker vor Scham erröten lassen müsste.

Manchester-City-Star bucht VIP-Paket für 93.000 Euro

Laut der „Sun“ soll Grealish sich vor Fans kaum retten können, sodass das Sicherheitspersonal alle Hände voll zu tun hat, dem Fußballstar ein bisschen Privatsphäre zu sichern. Vor allem Frauen wollen offenbar immer wieder wissen, warum er trotz 33 Grad Celsius im Hotel konsequent einen wenig erbaulichen Fischerhut auf seinem Haupte trägt.

Die Bilddokumentation der „Sun“ belegt allerdings, dass Grealish abends ohne Kopfbedeckung ausgeht und auch nicht allzu früh zurückkommt. „Er schlurfte mit übernächtigten Augen durch die Hotellobby“, schilderte das Boulevardblatt seine Eindrücke, sicherlich in tiefster Sorge um die Zukunft des englischen Fußballs.

„Ich bin der teuerste britische Spieler, aber ich bin auch der Jack, den meine Freunde und meine Familie kennt“, hatte der Urlauber zuvor der „Sun“ verraten: „Mit dem Gewinn der Premier League ist für mich ein Traum wahr geworden. Warum sollte ich da nicht in Urlaub fahren und feiern?“