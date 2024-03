100-Millionen-Klausel! FC Bayern an Juwel (20) dran – und an einem Liverpool-Star

Der FC Bayern muss etwas tun: Im Sommer trennt sich der Rekordmeister von Trainer Thomas Tuchel – und wird dann einige Veränderungen am Kader vornehmen müssen. Einige Namen sind jetzt schon im Gespräch, darunter ein Klopp-Star aus Liverpool. Aber auch zwei Youngster werden gehandelt.

Ein Name auf der Transfer-Liste der Bayern ist offenbar Antonio Silva. Der 20-Jährige Innenverteidiger steht seit 2022 für die erste Mannschaft von Benfica Lissabon auf dem Platz, jetzt sollen mehrere Topklubs um ihn buhlen. Laut der portugiesischen „Record“ beobachten die Münchner den Youngster, dessen Vertrag in Portugal noch bis 2027 läuft, genauso wie Manchester United und Paris Saint-Germain. Im Kontrakt von Silva in Lissabon soll es allerdings eine wahnsinnige Ausstiegsklausel in Höhe von 100 Millionen Euro geben.

Bayern an Youngster und Liverpool-Star Robertson dran?

Eine weitere Option für die Abwehr des amtierenden Meisters stellt laut „Daily Mail“ Liverpool-Star Andrew Robertson dar. Der 29-Jährige könnte Alphonso Davies als Linksverteidiger ersetzten, der laut Medienberichten bereits eine mündliche Transfer-Einigung mit Real Madrid erzielt haben soll. Robertson genießt ein hohes Ansehen in Liverpool unter dem im Sommer scheidenden Coach Jürgen Klopp. Sein Vertrag läuft erst 2026 aus – günstig zu haben wäre der Schotte für die Münchner also nicht.

Ein weitaus jüngerer Kandidat, den die Bayern offenbar schon länger im Blick haben , soll der 18 Jahre alte Rooney Bardghji sein. Der Stürmer vom FC Kopenhagen erzielte das Siegtor im Champions-League-Gruppenspiel des dänischen Klubs gegen Manchester United im November. Zurzeit kommt Bardghji jedoch zu keinen Einsätzen, weil er eine Vertragsverlängerung ablehnen soll – sein momentaner Vertrag läuft noch bis 2025. Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano interessieren sich neben dem deutschen Rekordmeister ebenfalls der FC Barcelona, Manchester United und Tottenham Hotspur für das schwedische Nachwuchstalent.

Die Verpflichtung von zwei Nachwuchstalenten ist für den Sommer bereits fix: Jonah Kusi-Asare kommt von AIK Solna für 4,5 Millionen Euro, Nestory Irankunda wechselt von Adelaide United für 2,4 Millionen Euro nach München.