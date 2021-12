Am 1. Januar öffnet das Winter-Transferfenster. Fußball-Fans dürfen sich dann wieder auf spannende Poker und einige interessante Deals freuen.

Einige Erst- und Zweitligisten haben aber bereits vor offiziellem Beginn der Transferphase Nägel mit Köpfen gemacht. Der Überblick.

Dominique Heintz vom SC Freiburg zu Union Berlin

Der 28-Jährige spielt in dieser Spielzeit überhaupt keine Rolle beim Sport-Club. Sein einziger Einsatz datiert vom ersten Spieltag, seitdem pendelt Heintz zwischen Bank und Tribüne. Bei den „Eisernen“ möchte der Innenverteidiger wieder eine größere Rolle einnehmen.

Hugo Siquet von Standard Lüttich zum SC Freiburg

Für den 19-Jährigen ist der Wechsel in die Bundesliga der logische nächste Schritt. Trotz seines jungen Alters gehört der Rechtsverteidiger in Belgien bereits seit einem Jahr zum Stammpersonal und kommt auf 43 Pflichtspiele. In Freiburg hat Siquet auf der rechten Defensivseite gute Chancen auf einen Stammplatz, kolportierte 4,5 Millionen Euro lassen sich die Breisgauer den Youngster kosten.

Fredrik Andre Björkan von Bodö/Glimt zu Hertha BSC

Dieser Name dürfte wohl nur Insidern des skandinavischen Fußballs ein Begriff sein. Tatsächlich gehört der Norweger in seiner Heimat jedoch zu den aufstrebenden Akteuren. Mit nur 23 Jahren kommt der norwegische Nationalspieler bereits auf 128 Pflichtspiele für Bodö/Glimt und wurde mit dem Spitzenklub in der jüngst beendeten Liga-Saison Meister. In Berlin möchte der Linksverteidiger nun erstmals in einer Top-Liga auf sich aufmerksam machen.

Burak Ince von Altinordu FK zu Arminia Bielefeld

Die Verpflichtung von Burak Ince kann die Arminia als absoluten Coup verzeichnen. Der 17-Jährige, den auch Bayern München und Bayer 04 auf dem Zettel gehabt haben sollen, gehört in seiner türkischen Heimat zu den großen Versprechen auf die Zukunft. Erst im Januar erreicht Ince die Volljährigkeit, steht aber dennoch schon bei stolzen 71 Profi-Einsätzen für den türkischen Zweitligisten Altinordu und hat bereits einen Marktwert von 2,2 Millionen Euro. Für den Transfer des Mittelfeldtalents wechseln 500.000 Euro den Besitzer.

Gonzalo Castro zu Arminia Bielefeld

Eine weitere Mittelfeld-Verstärkung für Bielefeld, die aber genau genommen kein echter Winter-Transfer ist. Castro holte die Arminia vor wenigen Tagen aus der Vereinslosigkeit zurück, nachdem sein Vertrag beim VfB Stuttgart im Sommer nicht verlängert wurde. Der 34-Jährige blickt auf weit über 500 Profispiele für den BVB, Bayer 04 Leverkusen und den VfB Stuttgart zurück und soll dem Abstiegskandidaten von der Alm mit seiner Erfahrung zurück in die Erfolgsspur verhelfen.

Daniel O‘Shaughnessy von HJK Helsinki zum Karlsruher SC

Auf der Suche nach Verstärkungen für das Abwehrzentrum ist der KSC in Finnland fündig geworden. Mit Daniel O‘Shaughnessy gelingt die Verpflichtung des Kapitäns und Abwehrchefs des finnischen Meisters HJK Helsinki. Zudem ist der 27-Jährige 18-facher finnischer Nationalspieler, bei der EM im Sommer absolvierte er alle drei Gruppenspiele über die vollen 90 Minuten. In der Hauptstadt kickt O‘Shaughnessy seit vier Jahren und kommt auf 118 Einsätze.

Florian Pick vom 1. FC Heidenheim zum FC Ingolstadt

Der Offensivspieler verlässt den 1. FC Heidenheim auf eigenen Wunsch und wird bis zum Saisonende ans Zweitliga-Schlusslicht FC Ingolstadt ausgeliehen. Die Ingolstädter sicherten sich zudem eine Kaufoption für den 26-Jährigen, dessen Vertrag beim FCH noch bis zum Sommer 2024 läuft. In der laufenden Spielzeit kam Pick nur auf elf Pflichtspiele und einen Startelfeinsatz für Heidenheim. „Das Leihgeschäft ist eine sinnvolle Lösung für alle Parteien“, sagte Holger Sanwald, Vorstandsvorsitzender des FCH.