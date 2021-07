0:3 in Leverkusen: Kein Funkel Hoffnung für den 1. FC Köln

Auch unter Friedhelm Funkel strebt der 1. FC Köln schnurstracks der Zweiten Liga entgegen. Nach dem 0:3 im rheinischen Duell bei Bayer Leverkusen ist guter Rat in der Domstadt teuer.

Der „Retter-Effekt“ von Funkel, so es ihn denn überhaupt gab, währte ganze fünf Minuten – dann hatte Leon Bailey bereits das 1:0 für Bayer geköpft. Danach boten die Kölner zwar eine halbwegs passable Leistung, liefen dem Rückstand aber vergeblich hinterher. Moussa Diaby (51.) und erneut Bailey (76.) besiegelten nach dem Seitenwechsel die Niederlage.

0:3! Funkel geht mit Köln in Leverkusen unter



Kurios: Im Januar 2020 hatte Funkel in seinem zuvor letzten Bundesliga-Spiel mit Fortuna Düsseldorf ebenfalls ein 0:3 in Leverkusen kassiert. Der FC ist nun bereits seit neun Spielen sieglos und holte in diesem Zeitraum nur zwei von 27 Punkten. In Leverkusen kam vom frühen Gegentor über zwei Latten-Treffer bis zu einem zurückgenommenen Elfmeter alles Pech für den FC zusammen.

Funkel, der die Partie fast komplett stehend am Rande der Coaching Zone mit den Händen in den Hosentaschen verfolgte, hatte sein auf vier Positionen verändertes Team nicht zum Mauern auf den Rasen geschickt. Nach 34 Minuten freuten sich die Kölner schon auf einen Elfmeter. Schiedsrichter Sören Storks hatte gepfiffen, wurde aber darauf hingewiesen, dass der Kontakt zwischen Charles Aranguiz und Marius Wolf außerhalb des Strafraums stattfand. Hector zog den fälligen Freistoß scharf aufs Tor und traf die Latte.