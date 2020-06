0:3 gegen Frankfurt: Bitterer Rückschlag für Werder - Abstieg rückt näher!

Sie hatten so sehr auf dieses Spiel gehofft. Mit einem Erfolg in der Nachholpartie gegen Eintracht Frankfurt wollte Werder Bremen erstmals seit vier Monaten die direkten Abstiegsplätze verlassen. Doch am Ende stand ein 0:3 (0:0) an dem die Bremer gehörig zu knabbern haben dürften.

Von wegen Befreiungsschlag – Werder hängt weiter tief im Keller fest. Weil die Grün-Weißen nach zuvor sieben Zählern aus drei Spielen die erhofften Big Points gegen die Eintracht liegen ließen. Die wiederum dürfte nach dem zweiten Auswärtssieg in Folge und nun acht Zählern Vorsprung auf den Relegationsrang die größten Sorgen los sein.

Bremen hoffte in Hälfte eins auf einen Strafstoß

Ein bitterer Abend für die Bremer, denen in der zunächst sehr ruppigen Partie auch das Quäntchen Glück fehlte. Nach 35 Minuten hofften alle, die zu Werder hielten, auf einen Strafstoß (Abraham hatte den Ball an die Hand bekommen). Doch nach drei Minuten langer Video-Überprüfung folgte die bittere Pille: Klaassen stand zuvor hauchzart im Abseits, nichts war es mit der möglichen verdienten Führung.

Bei allem Elan: Fast schien es, als habe Werder sein Pulver im ersten Durchgang verschossen. Anders als die nach der Pause sehr klug agierende Eintracht. Zunächst flankte Kostic auf Silvas Kopf – das 0:1 (60.). Und nachdem Ilsanker zwölf Sekunden (!) nach seiner Einwechslung Kostic’ Ecke zum 0:2 einschob, war der Drops gelutscht (81.). Dass der Österreicher in der Schlussminute noch einen draufsetzte (90.), rundete den bitteren Bremer Abend noch ab.

Werder ist seit Anfang September ohne Bundesliga-Heimsieg

Werder bleibt damit seit Anfang September im eigenen Stadion ohne Sieg in der Liga. Sie haben sich zuletzt zurückgemeldet. Doch die Frage bleibt: Hat Werder auch den nötigen langen Atem, um sich am Ende wirklich retten zu können?

Die Noten des Spiels:

Bremen: Pavlenka 4 – Gebre Selassie 4, Veljkovic 4,5, Moisander 4, Friedl 4,5 (76. Augustinsson) – Vogt 4 (83. Woltemade) – M.Eggestein 5, Klaassen 4 – Bartels 5 (61. Rashica), Osako 4 (76. Bittencourt) – Selke 5 (61. Sargent)

Frankfurt: Trapp 3 – Abraham 3, Hasebe 3, Hinteregger 4 – Touré 3, Kohr 3, Rode 3 (81. Ilsanker), Kostic 2 – Gacinovic 3 (88. De Guzman), A.Silva 2,5 (77. Dost), Kamada 3 (77. Sow)

Schiedsrichter: Ittrich (Hamburg) 2