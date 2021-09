„Ziemlich sprachlos“: Bielefeld-Keeper Ortega darf plötzlich von der EM träumen

Seinen wohlverdienten Urlaub wird er bis auf Weiteres nur dosiert genießen können – denn Stefan Ortega hat in diesem Sommer vielleicht noch Großes vor sich. Der Schlussmann von Arminia Bielefeld wurde von DFB-Torwarttrainer Andreas Köpke darüber informiert, dass er sich auf Abruf für eine EM-Nominierung bereit halten soll.

Ortega könnte zum Nachrücker für das vom 11. Juni bis zum 11. Juli laufende Turnier werden, sollte sich einer der drei vom DFB nominierten Keeper verletzen. Manuel Neuer, Bernd Leno und Kevin Trapp sind eigentlich im Aufgebot gesetzt.

Als er die Nachricht erhielt, war Ortega sprachlos

Der 28 Jahre alte Ortega aber freut sich riesig über seinen Status als möglicher Nachrücker. „Herr Köpke hat mich zwei Tage, bevor die Nominierung rausgegangen ist, angerufen und mir mitgeteilt, dass sie mich sehr wohl verfolgt haben und mich auch gerne belohnen wollen – und das mit der Position auf Abruf“, verriet Ortega im Sport-1-Podcast „Meine Bayern-Woche“. „In dem Moment, als der Anruf kam, war ich sehr, sehr überrascht und ziemlich sprachlos.“

Ortega hatte mit seinen starken Leistungen maßgeblichen Anteil am überraschenden Klassenerhalt der Bielefelder. „Wir sind so verblieben, dass ich mich jetzt immer bereit und körperlich in Schuss halte, obwohl jetzt eigentlich die Sommerpause beginnt“, sagte er. „Aber wir werden jetzt trotzdem einmal in den Urlaub fahren, so ist es geplant und alles Weitere sehen wir dann.“

Bis Dienstag muss Bundestrainer Löw sein EM-Aufgebot melden

Löw muss seinen endgültigen Kader bis zum kommenden Dienstag (1.6.) bei der UEFA melden. Bis zum ersten Gruppenspiel gegen Weltmeister Frankreich (15.6.) sind dann im Verletzungsfall noch Nachnominierungen möglich.