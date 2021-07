„Würde ihn zweimal erschießen“: Trainer wütet: Schiedsrichter schlimmer als Hitler

Auch unter Akademikern geht es hoch her: Der Trainer einer russischen Studententruppe wollte nach einem verloren Spiel lieber den Schiedsrichter erschießen als Adolf Hitler.

„Einige Entscheidungen des Schiedsrichters waren unverständlich“, fing Victor Zubchenko noch recht harmlos an, nachdem seine Kicker von der Wirtschaftsuniversität in Rostov am Don in der Studentenliga 1:2 gegen ein Team aus Kalmückien verloren hatten.

Russischer Trainer will den Schiedsrichter erschießen – statt Hitler

Dann legte der Coach aber richtig los: „Wenn Hitler, Napoleon und dieser Schiedsrichter vor mir stünden und ich nur zwei Kugeln hätte, ich würde den Schiedsrichter erschießen – zweimal.“

Offenbar regte sich Zubchenko darüber auf, dass ein gegnerischer Spieler für eine vermeintliche Tätlichkeit nur die Gelbe Karte sah – und wollte daraufhin sogar die beiden Männer verschonen, die (vergeblich) versucht hatten, Russland zu erobern.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach 7,5 Millionen für Adi Hütter: Berti Vogts begrüßt hohe Ablösesummen für Trainer

Dem Leitbild seiner Universität entsprach er damit nicht. Die 1931 gegründete Hochschule führt den Titel „Universität der gesunden Lebensweise“. Sich derart aufzuregen und mit imaginären Pistolen herumzufuchteln, entspricht eher dem Gegenteil. (mp)