Seine Karriere soll weiter gehen, aber nicht mehr bei Antalyaspor. Lukas Podolski wird den türkischen Erstligisten im Sommer verlassen. Das gab der ehemalige Nationalspieler öffentlich bekannt.



„Stand jetzt werde ich nach Ablauf meines Vertrages im Sommer gehen“, sagte der 35-Jährige der Zeitung Fanatik. Wo genau es für den gebürtigen Kölner hingeht, ist aber noch unklar. Er weiß jedoch: Aufhören will er noch nicht! Immer wieder wurde er in Verbindung gebracht mit einer möglichen Rückkehr zu seinem Herzensverein, dem 1. FC Köln.



Vertrag läuft aus: Podolski wird Antalyaspor im Sommer verlassen

In der aktuellen Saison stand Podolski in 25 Pflichtspielen (drei Tore) für Antalyaspor auf dem Feld. Das letzte Mal in der Startelf aber war er Ende Dezember. Zuletzt verbrachte der Stürmer beim 0:4 gegen Alanya die vollen 90 Minuten auf der Bank.



Podolski weiß jedoch selbst nicht, wieso. Ist doch das Problem der Skorpione der Angriff, wie Trainer Ersun Yanal selbst beschrieb: „Wir tun uns vorne schwer. Da müssen wir kaltschnäuziger sein, wenn wir Chancen haben.“



Warum Poldi daher aufs Abstellgleis geriet, versteht er nicht: „Da bin ich überfragt. Es fehlt leider an Kommunikation“, sagte er. Ein möglicher Grund könnte aber seine jüngste Kritik am türkischen Fußball sein.



Die Schwächen in der Offensive sind für Podolski aber auch kein Wunder: „Wir spielen hier fast ein 6-3-1. Das ist für Offensivspieler eine große Umstellung.“



Die nächste Gelegenheit, etwas zu ändern, könnte sich dem Teamkollegen von Nuri Sahin und Sidney Sam am Mittwoch im Pokal-Halbfinale erneut gegen Alanya bieten. „Das Pokalfinale zu erreichen wäre ein geiles Ding“, sagte Podolski. (sid/abin)