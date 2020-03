„Tiefpunkt“, „Katastrophe“: Verstörender Auftritt von DFB-Boss Keller im Sportstudio

Köln -

Ein Samstag, der noch wochenlang für Gesprächsstoff sorgen wird. Hass-Plakate in diversen Stadien, Spielunterbrechungen, Spieler-Streik.



Bundesliga steht vor einer Zerreißprobe

Die Bundesliga steht vor einer Zerreißprobe, nicht erst wegen der Hopp-Eskalation. Das wirft jede Menge Fragen auf. Entsprechend hoch waren die Erwartungen an den Auftritt von DFB-Präsident Fritz Keller im ZDF-Sportstudio.

Für viele Anhänger ist der Verbands-Chef immer noch ein unbeschriebenes Blatt, eine perfekte Gelegenheit also, um in diesen aufgewühlten Zeiten Profil zu zeigen und Klartext zu reden. Aber der Auftritt geriet zu einem absoluten Desaster. Die Vorfälle in Sinsheim nannte er „eine Katastrophe“. Keller weiter: „Wir sind am Tiefpunkt angekommen. So geht es nicht mehr weiter. Herr Rummenigge hat Recht, es geht nur mit Solidarität weiter.“

Als es um konkrete Maßnahmen gegen die Anfeindungen ging, hatte der DFB-Präsident eigentlich nur eine Lösung parat. „Wir haben Hassbilder und Neid in der gesamten Gesellschaft, das spiegelt sich im gesamten Fußball wider. Jetzt muss durchgegriffen werden“, sagte Keller und meinte: „Vereine müssen darüber nachdenken, welchen Fans sie die Tickets pauschal geben.“

Fritz Keller (r.) im Gespräch mit ZDF-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein. imago images/Martin Hoffmann Foto:

Der 62-Jährige wollte sich volksnah und jovial geben, trat mit aufgekrempelter Jeans und mit roten Socken vor die TV-Kameras. Doch als es zum Beispiel um den herrschenden Rassismus in deutschen Stadien und eine Melde-App in anderen Ländern ging, stammelte Keller: „Rassismus gibt es in den Niederlanden und England schon länger als in Deutschland.“

Hier lesen Sie mehr: TSG Hoffenheim gegen FC Bayern: Reaktionen zum Hopp-Eklat

Viele hatten nach der unsäglichen Ära mit Verbands-Boss Reinhard Grindel große Hoffnungen in den Freiburger Fritz Keller gesetzt. Nach dessen Auftritt bei Katrin Müller-Hohenstein (54) zeigten sich viele enttäuscht, wie ein Blick in die sozialen Medien zeigte.

Gerade, dass der Präsident bei der Rassismus-Problematik nicht mehr als den 2009 von der UEFA eingeführten Drei-Stufen-Plan als seinen Lösungsansatz zu bieten hatte, war entlarvend. Abschaffung der Stehplätze, noch mehr Kollektivstrafen – alles das scheint in seinen Augen denkbar. Und was passiere, wenn Spieler – wie angekündigt – wegen rassistischer Vorfälle vom Feld gehen würden, wurde Keller gefragt. „Ja, dann müssen wir mal sehen“, lautete seine hilflose Antwort.