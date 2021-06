„Schau auf dein iPad!“: Tuchel mit Elfer-Diskussion nach Chelsea-Nullnummer

Thomas Tuchel hat mit dem FC Chelsea im Rennen um die Champions League wichtige Punkte verpasst. Trotz einiger guter Chancen kamen seine „Blues“ gegen den Tabellenzweiten Manchester United nicht über ein 0:0 hinaus, hatten allerdings auch Glück bei einer Elfmeter-Entscheidung.

Nach dem 1:0 in der Champions League gegen Atlético Madrid gönnte Tuchel seinem Stürmer Timo Werner eine Pause. Der deutsche Nationalspieler kam erst in der Schlussviertelstunde ins Spiel, konnte die Nullnummer aber auch nicht verhindern. Sein DFB-Kollege Antonio Rüdiger spielte von Beginn an, Kai Havertz kam gar nicht zum Einsatz.

Chelsea nur 0:0: Werner kommt spät ins Spiel, Havertz bleibt draußen



Die Gastgeber hatten zwar 56 Prozent Ballbesitz, aber auch Glück, dass der Videoschiedsrichter nicht auf Elfmeter entschied, nachdem Callum Hudson-Odoi nach 15 Minuten im eigenen Strafraum den Ball mit der Hand berührt haben sollte.

Tuchel zur Elfer-Debatte: „Schau nur eine Sekunde auf dein iPad!“



„Dass das kein Elfmeter war, siehst du, wenn du eine Sekunde auf dein iPad schaust“, befand Tuchel: „Insgesamt war es ein ausgeglichenes Spiel. In der ersten Hälfte hatten wir zu viele einfache Ballverluste, aber in der zweiten Hälfte haben wir das Spiel bestimmt.“

Manchester City, das 2:1 gegen West Ham gewann, war das Ergebnis recht – die „Citizens“ grüßen jetzt mit zwölf Punkten Vorsprung von der Spitze. Ruben Dias (30.) und John Stones (68.) trafen für die Elf von Pep Guardiola. (fh)