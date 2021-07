„Natürlich haben Sie gelacht!“: Nach Pokal-Aus: Müller zofft sich mit ARD-Reporterin

Es war die Pokalsensation am Mittwoch! Zweitligist Holstein Kiel schlug den Triple-Sieger der vergangen Saison im Elfmeterschießen mit 8:7 (2:2). Nach dem überraschenden Aus im DFB-Pokal hat sich Bayern-Spieler Thomas Müller einen kuriosen Wortwechsel mit der ARD-Reporterin Valeska Homburg geliefert.

Nach der Frage zur Stimmung in der Bayern-Kabine sagte der Spieler des FC Bayern etwas ungehalten: „Sie lachen jetzt hier.“ Woraufhin Homburg antwortete: „Ne, ich lache nicht.“ Müller ließ nicht locker und sagte: „Natürlich haben Sie gelacht!“ Erst nach einer weiteren Frage der Reporterin ging das Interview weiter.

Der FC Bayern ging in der 14. Minute durch Serge Gnabry früh in Führung. Das Tor hätte aber nicht zählen dürfen, da Gnabry im Abseits stand. In der 37. Minute nutzten die Kieler die Abwehrschwäche der Bayern effizient aus. Mit einem sensationellen tiefen Pass hinter die Bayern-Abwehr von Jannik Dehm, behielt Fin Bartels im direkten Duell gegen Manuel Neuer die Nerven und traf zum 1:1 Halbzeitstand.

Zu Beginn der zweiten Hälfte war es Leroy Sane der per Traumfreistoß die Bayern-Führung (47.) zurückholte.

Während die Bayern schon als verdienter Sieger vom Platz gehen wollten, war es der letzte Angriff des Zweitligisten über die linke Seite. Nach einer Flanke von Johannes van den Bergh, köpfte Hauke Wahl den Ball zum 2:2 ins Glück und erzwang eine Verlängerung.

„Wir haben das ganze Spiel dominiert und kontrolliert. Kiel hat das hinten drin gut gemacht, aber wir hätten das Spiel gewinnen müssen“, sagte Müller nach dem Spiel.

Im Elfmeterschießen verwandelten die ersten fünf Schützen alle souverän. Erst der sechste Schütze Marc Roca scheiterte am stark haltenden Keeper Ioannis Gelios. Der Ex-St. Paulianer Bartels behielt dann auch das zweite Mal die Nerven vor Welttorhüter Neuer und schoss die Bayern schon bereits in der zweiten Runde aus dem Pokal.

Thomas Müller mit Nachricht an ARD-Reporterin Valeska Homburg

Auf Instagram und Facebook gratuliert der Bayern-Star Müller zunächst den Kielern zum Weiterkommen.

Dann schrieb Müller direkt an die ARD-Reporterin Homburg: „Das hätten wir wohl beide etwas besser hinkriegen können – nichts für ungut.“

Seinen Beitrag schloss Müller mit verschiedenen Hashtags, darunter: „Verlieren muss man können“ und „ist aber überhaupt nicht meins“.

