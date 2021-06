„Mit Lambo vom Pleiteklub“: Übler Protz-Anfall bei Vater von Ex-Schalke-Star

Hans-Joachim Meyer, Vater von Ex-Schalke-Profi Max Meyer, hat mit einem Video Aufsehen erregt. In dem Clip lästert Achim Meyer übel über den Ex-Klub seines Sohnes. Dieser distanziert sich umgehend von den Aussagen seines Vaters.

„Ich bin zutiefst schockiert über dieses Video“, schrieb der Mittelfeldspieler vom englischen Erstligisten Crystal Palace auf Instagram. „Das passt nicht in meine Welt, das passt nicht in diese Zeit, das passt in gar keine Zeit.“

„Mit dem bezahlten Lambo vom Pleiteklub. Herrlich!”

Damit reagiert er auf ein Video seines Vaters, welches auf Twitter kursierte. In dem Clip fährt Hans-Joachim Meyer in einem Cabrio offensichtlich durch die alte Heimat seines Sohnes und sagt: „Besser geht nicht, Männer! Besser geht nicht! Durch die verbotene Stadt Gelsenkirchen ab zum Steuerberater. Schön mit dem bezahlten Lambo vom Pleiteklub. Herrlich!“

Protz-Anfall bei Vater von Ex-Schalke-Star Max Meyer

Ein übler Seitenhieb auf den finanziell gebeutelten Ex-Klub seines Sohnes. Zwar verlief der Abschied von Meyer im Sommer 2018 nicht geräuschlos, dennoch zeigt sich der viermalige Nationalspieler, der aus der Jugend der Knappen stammt, versöhnlich.

„Habe Schalke 04 sehr, sehr viel zu verdanken!”

Auf Instagram bezieht Max Meyer klar Stellung zu den Aussagen seines Vaters. (maymeyer95/Instagram) Foto:

„Ich habe Schalke 04 sehr, sehr viel zu verdanken und distanziere mich entschieden von der Art und dem Inhalt dieses Videos“, schrieb Meyer. Von der C-Jugend 2009 bis 2018 bei den Profis trug er das Trikot des FC Schalke. Offenbar hat die Familie dabei gut verdient.

(mab/sid)