„Kuschelnacht mit Sophia“: Sky-Reporter mit Peinlich-Spruch über Karius und Thomalla

Drei Gegentore gegen Zweitligist Paderborn, das Aus in der 2. Runde des DFB-Pokals – das Pflichtspiel-Debüt bei Union Berlin verlief für Torhüter Loris Karius alles andere als zufriedenstellend. Dazu kam dann noch der völlig unangemessene Kommentar von Sky-Reporter Jörg Dahlmann.

Mit einem sexistischen Spruch über Karius‘ Lebensgefährtin Sophia Thomalla löste der ohnehin umstrittene Old-School-Kommentator mal wieder einen Shitstorm aus.

Zuschauer trauten ihren Ohren nicht, als Dahlmann über Unions Schlussmann und dessen Freundin Sophia Thomalla zu sprechen kam.

„Jetzt in Berlin sitzt er eben nur auf der Bank. Hat den Vorteil, dass er Zuhause kuscheln kann mit seiner Sophia Thomalla. Aber für so eine Kuschelnacht mit Sophia würde ich mich auch auf die Bank setzen“, blödelte der 61-Jährige in der zweiten Halbzeit des DFB-Pokalspiels live im TV.

Hintergrund: Karius ist in der Bundesliga nur Bankdrücker.

Postwendend ging der peinliche Spruch viral und sorgte bei den Zuschauern für Entsetzen. Schon in der Vergangenheit ist Dahlmann des Öfteren mit miesen Sprüchen negativ aufgefallen.

Sky-Reporter Jörg Dahlmann sorgte mit seinem Spruch über Loris Karius und Sophia Thomalla bei den Zuschauern für Aufregung.

Auch bei der Zweitliga-Partie des HSV gegen Sandhausen (4:0) fiel der Kommentator negativ auf – und entschuldigte sich aber im Nachhinein.

Ob der unangebrachte Kommentar für Dahlmann ein Nachspiel haben wird, ist noch unklar. Durch diese Aktion hat sich der Sky-Reporter in jedem Fall nicht beliebter gemacht.

Union Berlin: Trainer Urs Fischer stärkt Karius den Rücken

Die Rückendeckung von Trainer Urs Fischer hatte Liverpool-Leihgabe Karius derweil sicher. „Ich glaube, er hat in gewissen Aktionen gezeigt, zu was er fähig ist. Er hat seine Sache gut gemacht“, sagte Fischer nach dem 2:3 gegen die Ostwestfalen. Die Fehler sah Fischer aber vor allem beim Rest des Teams.

„Gerade in der ersten Hälfte haben wir ihm als Mannschaft nicht wirklich geholfen“, sagte Fischer, Karius sei mitunter „im Stich gelassen“ worden.

Karius, der sich im weiteren Spielverlauf mehrfach auszeichnete, hat bei den Köpenickern im Torwartduell mit Andreas Luthe bislang das Nachsehen.

Zur Zukunft des 27-Jährigen wollte sich Fischer nicht äußern. „Wir werden diese Niederlage verdauen, gehen in den Kurzurlaub – und dann sehen wir weiter“, sagte er. (mp/nis/sid/la)