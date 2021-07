„Klare Fehlentscheidung“: Augsburg wütet nach klarer Pleite gegen Stuttgart

Foto:

Stuttgart stürmt an die Spitze – in der Bundesliga-Auswärtstabelle. Niemand sammelt außerhalb des eigenen Stadions so viele Punkte wie der Aufsteiger.

Das 4:1 in Augsburg war schon der fünfte Sieg der Schwaben in der Fremde – und er gelang auf ansehnliche Weise. Nicolas Gonzalez (10./Foulelfmeter), Silas Wamangituka (29.), Gonzalo Castro (61.) und Daniel Didavi (86.) schossen den klaren Sieg heraus.

Stuttgart siegt in Augsburg: „Wir waren giftig und bissig“



„Wir waren giftig und bissig und hätten vielleicht noch ein Tor mehr schießen können“, befand Abwehrchef Waldemar Anton.

Keine Chance für Augsburg-Keeper Gikiewicz: Gonzalez verwandelt den Elfmeter zum 1:0 für Stuttgart imago/Pressefoto Bauman/Alexander Kepp Foto:

Für Augsburg traf nur Marco Richter (46.), der nach 76 Minuten mit Gelb-Rot vom Platz flog. Seinem Mitspieler Daniel Caligiuri blieb nur, über den frühen Elfmeter für Stuttgart zu meckern.

Das könnte Sie auch interessieren: Dortmund kanzelt Leipzig ab – und schickt eine Kampfansage nach München

„Eine klare Fehlentscheidung“, beschwerte sich Caligiuri – doch Reese Oxford hatte Mateo Klimowicz am Strafraumeck mit einem ungeschickten Tritt auf den Fuß zu Fall gebracht.