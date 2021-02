„Kinderpornographische Schriften“: Anklage! Christoph Metzelder muss vor Gericht

Der frühere Fußball-Nationalspieler Christoph Metzelder muss vor Gericht. Laut Mitteilung von Montag hat das Gericht die Anklage der Staatsanwaltschaft zugelassen.

Die Ermittler werfen dem 40-Jährigen vor, es unternommen zu haben, einer Person in 29 Fällen Besitz an kinderpornografischen Schriften zu verschaffen. Außerdem lautet die Anklage auf Besitz von kinder- und jugendpornografischen Schriften in einem Fall.

Metzelder bestreitet die Vorwürfe. Die Verhandlung am Amtsgericht Düsseldorf soll am 29. April beginnen. Bislang hat das Amtsgericht drei Termine bis Mitte Mai für den Prozess angesetzt.

Für Metzelder gilt bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung in dem Strafverfahren die Unschuldsvermutung.

Service-Nummer für Betroffene:

- Falls Sie den Verdacht haben, dass es in ihrem näheren Umfeld oder Ihrer Nachbarschaft zu Kindesmissbrauch kommt, können sie sich anonym an das „Hilfetelefon sexueller Missbrauch“ wenden: 0800 22 55 530.

- Kinder und Jugendliche, die Missbrauch erlebt haben, können montags bis sonnabends von 14 bis 20 bei der „Nummer gegen Kummer“ anrufen: 116 111. Oder auf der Website mit Beratern chatten.

- Wer das Gefühl hat, pädophile Neigungen zu haben und Hilfe benötigt, kann sich an das Projekt „Kein Täter werden“ wenden, in Hamburg vertreten in der Präventions-Ambulanz des UKE: 040 7410 52225.