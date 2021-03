Max Kruse ist dafür bekannt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Nicht nur die Pizza nach dem 2:1-Sieg gegen den 1. FC Köln schmeckte dem ehemaligen Nationalspieler nicht. Auch die Aussicht, nächstes Jahr eventuell in der neuen Europa Conference League zu spielen, hinterließ bei Kruse wenig Begeisterung.

Union Berlin arbeitet weiter an einer Teilnahme am internationalen Wettbewerb. Durch den Sieg gegen die abstiegsbedrohten Kölner setzten sich die Berliner wieder auf Platz sieben der Tabelle, mit Tuchfüllung zu Bayer Leverkusen.



Max Kruse pestet gegen neue UEFA Europa Conference League

Max Kruse sagte zu den internationalen Aussichten: „Europa League hätte ich Bock drauf. Europa Conference League hätte ich irgendwie keinen Bock drauf. Ich weiß noch nicht einmal, was das ist“, sagte Kruse nach dem Spiel bei Sky und fügte an: „Wieder ein neuer Wettbewerb. Herzlichen Glückwunsch.“

Der siebte Platz in der Bundesliga würde aktuell zur Teilnahme an den Playoffs dieses neuen Wettbewerbs berechtigen, wenn sich der DFB-Pokalsieger bereits in der Bundesliga für den internationalen Wettbewerb qualifiziert hat. Ansonsten darf der Sechsplatzierte aus Deutschland ran.



Gemüse-Pizza schafft es in Max Kruses Insta-Story

Die neue Conference League soll für eine Verschlankung der Europa League sorgen und ist künftig als drittwichtigster Wettbewerb der UEFA gedacht.

Ebenso wenig wie die Aussicht auf den neuen Wettbewerb gefiel Kruse im Nachgang des Spiels das Essen. „Normalerweise achtet unser Ernährungswissenschaftler, oder wie ich ihn nennen soll, schon drauf“, scherzte Kruse mit einem Pizza-Karton in der Hand und fügte an: „Heute war es vorher angesagt, dass es Pizza gibt. Mehr geht ja nicht.“



Geschmeckt hat sie dem ehemaligen Nationalspieler aber nicht. Auf die gemüselastige Pizza, die er später bei Instagram in einer Story postete, hatte Kruse keinen Bock und kommentierte: „Was für eine Scheiße hier! Gib mal ordentliche Pizza hier!“ Hoffentlich hat sich am Ende dafür noch ein Abnehmer gefunden.