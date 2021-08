„Ich habe mehr Tore als du Spiele“: Zlatan mit Arroganz-Attacke nach Milan-Pleite

Tabellenführer AC Mailand kassierte eine 0:3-Heimschlappe gegen Atalanta Bergamo, da war auch Milan-Superstar Zlatan Ibrahimovic richtig angefressen.

„Ich habe mehr Tore gemacht als du in deiner ganzen Karriere Spiele“, schleuderte der 39-Jährige Bergamos kolumbianischen Torschützen Duvan Zapata entgegen – „Ho fatto piu gol io che partite in carriera“, wie es auf in diesem Fall nicht ganz so schönem Italienisch heißt.

Ibrahimovic zum Gegner: „Habe mehr Tore als du Spiele“

Zapata, der kurz zuvor das 3:0 erzielt hatte, soll zuvor mit seinem Mundwerk auch nicht gerade zimperlich gewesen sein, was die „Gazzetta dello Sport“ zu der nahezu existentialistischen Analyse veranlasste: „Der Lärm der Feinde ist eines der Dinge, bei denen Ibrahimovic sich lebendig fühlt.“

Und das ist doch trotz einer 0:3-Pleite das Wichtigste! Da Fußball ja nicht nur aus mehr oder minder schönen Worten besteht, sondern auch aus Zahlen, lässt sich nüchtern feststellen. Mit seinen 480 Toren hat Ibrahimovic Recht, Zapata bringt es „nur“ auf 334 Spiele. Allerdings ist der Kolumbianer auch zehn Jahre jünger als Ibrahimovic, der vorsorglich also noch ein paar Buden knipsen sollte. (fh)