„Habe den Wänden Namen gegeben“: Ibrahimovic spricht über ungewöhnliche Corona-Folgen

Rein sportlich gesehen könnte es für Fußballstar Zlatan Ibrahimovic in diesem Jahr kaum besser laufen. Seit seiner Rückkehr nach Europa zum AC Mailand zeigt sich der mittlerweile 39-Jährige in Topform. Doch 2020 hatte auch einen herben Rückschlag für den schwedischen Angreifer parat: die Infektion mit dem Coronavirus.

Bereits zehn Tore in sechs Spielen gelangen Ibrahimovic in dieser Saison in der Serie A. Dass es nicht jetzt schon mehr sind, ist wohl auch auf seine Erkrankung mit dem Coronavirus zurückzuführen. In einem Interview mit der„ Corriere della Sera“, spricht der Goalgetter offen über die Nebenwirkungen der Erkrankungen.

Zlatan Ibrahimovic spricht offen über die Corona-Folgen

„Als ich positiv getestet wurde, war ich zunächst sehr gelassen, sogar ein wenig neugierig. Ich wollte sehen, was dieses COVID ist. Ich blieb zu Hause und wartete in Ruhe ab, was passieren würde“, erklärte der 39-Jährige. Zum Glück blieb es beim Ex-Nationalspieler bei einem leichten Verlauf der Krankheit.

„Ich hatte Kopfschmerzen, nicht sehr stark, aber es war lästig. Ich habe auch meinen Geschmackssinn ein wenig verloren. Und natürlich saß ich den ganzen Tag zu Hause, konnte nirgendwo hingehen. Es ist schrecklich, nichts tun zu können“, klagte der Angreifer.

Ibrahimovic über die Corona-Folgen: „Habe den Wänden Namen gegeben“

Auch über die psychischen Probleme während der Isolation kam Ibrahimovic zu sprechen: „Irgendwann habe ich angefangen, mit dem Haus zu sprechen und den Wänden Namen zu geben. Es wurde eine mentale Angelegenheit“, erklärte er weiter. „Sie stellen sich auch alle möglichen Krankheiten vor, die Sie nicht haben.“

Doch selbsternannte Fußballgott meldete sich nach überstandener Krankheit jedoch in typischer Manier zurück. Im ersten Spiel nach seiner Erkrankung – dem Stadtderby gegen Inter Mailand – erzielte er direkt einen Doppelpack. Zudem ist der AC Mailand zurzeit der einzige Top-Verein aus Europa, der in dieser Saison noch ungeschlagen ist.