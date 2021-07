„Er will bleiben”: Barcelona glaubt nach Pokal-Triumph daran, dass Messi verlängert

Gleich zwei Treffer steuerte Lionel Messi zum Pokalsieg seines FC Barcelona bei. Nun hoffen die Katalanen, dass die Vereinslegende mit auslaufendem Vertrag sich quasi selbst vom Bleiben überzeugt.

Der 31. Gewinn des spanischen Pokals ist für Rekordsieger FC Barcelona nicht einfach nur ein Titel mehr. Der erste Erfolg nach einer knapp zweijährigen Durststrecke könnte Superstar Lionel Messi doch noch zum Verbleib bewegen, hoffen alle „Barcelonistas“.

Barcelona-Boss: „Messi liebt Barca, Barca liebt Leo“



Klub-Boss Joan Laporta, erst seit einem Monat im Amt, äußerte sich nach dem 4:0 gegen Athletic Bilbao im Finale von Sevilla sehr optimistisch: „Er will hier bleiben.“ Messi liebe Barça, „und Barça liebt Leo“. Das könnte auch gut in einem Poesie-Album stehen. Der Jubel von Nationaltorwart Marc-André ter Stegen auf Katalanisch auf Instagram könnte hingegen auch als Appell an Messi verstanden werden: „Vereinigt sind wir stark.“

Barcelona wirbt nach Pokalsieg um seinen Superstar Messi

Stürmer Antoine Griezmann sieht es ähnlich. „Ich glaube, Messi fühlt sich hier wohl. Er wird sich bald entscheiden. Aber wir sind sehr stolz, ihn hier bei uns zu haben“, sagte der französische Weltmeister.

Messi, der nach den Toren von Griezmann (60.) und Frenkie de Jong (63.) mit einem Doppelpack (68., 72.) seinen ersten Titel als Team-Kapitän sicherstellte, sagte derweil im Klub-TV nichts zu seiner Zukunft nach Ablauf seines Vertrags am 30. Juni. Der sechsfache Weltfußballer räumte aber ein: „Es ist schon etwas sehr Besonderes, Kapitän dieses Vereins, dieses Teams zu sein. Ein ganz besonderer Titel für mich, weil ich den Pokal in die Höhe strecken durfte.“

Adeu, Barcelona? Messi schweigt über seine Zukunft

Wie alle seine Kollegen zog der Argentinier, der im Juni 34 wird, nach dem Abpfiff ein T-Shirt mit der Aufschrift: „Der erste (Titel) einer neuen Ära.“ Er versprach aber, man werde nun im Dreikampf gegen Atlético Madrid und Titelverteidiger Real Madrid „alles tun“, um auch den Liga-Titel zu holen.

„Er ist weiterhin der König“, titelte sogar groß auf Seite eins das Madrilener Sportblatt „AS“, das normalerweise eine große Rivalität zum Erzrivalen von Real pflegt.