„Einfach scheiße“: Vargas mit Tor und Traumvorlage, aber ein Kollege motzt

Das Tor des Monats wird von der ARD-Sportschau seit genau 50 Jahren gekürt – doch pünktlich zum Geburtstag der Traumtore liefert ein Augsburger vielleicht die Torvorlage des Monats. Ruben Vargas, zum erstem Mal seit fünf Spielen wieder in der Startelf, hatte beim 2:1-Sieg gegen die TSG Hoffenheim in der 23. Minute eine ganz besondere Idee. Und die zahlte sich aus.

Nach einem Eckstoß von Hoffenheim eroberte Vargas am eigenen Strafraum den Ball. Er hob den Kopf und spielte die Kugel in den Lauf von André Hahn. Zwei Kontakte – und der Ball lag im Tor der Hoffenheimer. Da geriet sein eigener Treffer nach nur acht Minuten fast schon etwas in den Hintergrund. Und auch seine fabelhaften Wochen.

Ruben Vargas: 48-Meter-Pass krönt Traum-Woche in Augsburg

Der 22-Jährige selbst gab in der ersten Hälfte dabei so viel Gas, dass er zur Pause erschöpft ausgewechselt werden musste. „Der war völlig fertig, der arme Junge“, sagte Augsburgs Manager Stefan Reuter nach der Partie. „Es ging gar nichts mehr. Der ist gerade erst am Donnerstag von der Nationalmannschaft zurückgekehrt und ja auch noch ein ganz Junger.“

In der Tat: Vargas hatte vergangene Woche erst dreimal für die Nationalmannschaft der Schweiz gespielt und in seinem erst neunten Länderspiel am Mittwoch (3:2 gegen Finnland) seinen zweiten Treffer erzielt. Drei Tage später gab er auch in Augsburg direkt wieder 100 Prozent – und machte seine persönliche Osterwoche perfekt.

Bundesliga: FC Augsburg befreit sich dank Vargas aus Abstiegszone

Die Augsburger befreien sich damit weiter aus der Abstiegszone, haben jetzt 32 Punkte auf dem Konto. „Das ist ein Schritt nach vorne“, sagte Torhüter Rafal Gikiewicz, stellte aber klar: „Ich habe keinen Bock, immer über den Abstiegskampf zu reden. In der zweiten Halbzeit haben wir einfach scheiße gespielt.“

Eine starke erste Halbzeit von Vargas reichte am Ende aber für den 100. Bundesliga-Sieg der Augsburger. Der Vertrag des Youngsters beim FCA läuft noch bis 2024 – unangefochtener Stammspieler ist er aber noch nicht. Nach dem Auftritt an diesem Wochenende dürfte Vargas da aber gute Argumente für die Zukunft haben. (rmy)