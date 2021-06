„Du wünschst mir kein Glück“: 10-Jähriger schreibt an Klopp – der antwortet rührend

Liverpool –

In der Premier League sind Jürgen Klopp (52) und der FC Liverpool das Maß aller Dinge. Doch nicht alle freut das: Im Rahmen eines Schulprojekts schrieb Daragh Curley (10) einen Beschwerdebrief an den Coach der „Reds“.

Curley ist Fan von Manchester United und eine Sache stört ihn gewaltig: Liverpool gewinnt zu häufig. Höchste Zeit, das zu ändern. So schrieb Curley an Klopp: „Wenn ihr noch neun weitere Spiele gewinnt, stellt ihr den Rekord mit ungeschlagenen Spielen in der englischen Fußballhistorie ein. Das ist als United-Fan sehr traurig.“

Curley hat deshalb eine Bitte an Jürgen Klopp: „Lass Liverpool das nächste Mal bitte verlieren. Ihr solltet das gegnerische Team einfach treffen lassen.“

Seinen Brief beendet der Zehnjährige mit den harschen Worten: „Ich hoffe, ich konnte dich überzeugen, nicht die Liga und kein einziges Spiel mehr zu gewinnen. Mit freundlichen Grüßen, Daragh.“

Jürgen Klopp antwortet kleinem Fan von Manchester United

Dann geschah das, womit wohl die wenigsten gerechnet hatten: Jürgen Klopp schrieb zurück. „Meiner Frau Tricia wurde auf der Poststelle mitgeteilt, dass ein Einschreiben für Daragh Curley vorliege“, berichtete Daraghs Vater der BBC. „Sie wunderte sich, wer Daragh ein Einschreiben schicken sollte.“ Nur einer wusste sofort, wer ihm da geschrieben hat: Daragh Curley.

Der Inhalt dürfte für Curley jedoch ernüchternd gewesen sein: „Leider kann ich Deiner Bitte in dieser Sache nicht nachkommen, ich habe gar keine Wahl. So sehr Du auch willst, dass Liverpool verliert, ist es mein Job, alles dafür zu tun, dass Liverpool gewinnt. Weil es Millionen von Menschen auf der ganzen Welt gibt, die sich das wünschen – ich will sie nicht im Stich lassen“, schrieb Klopp.

Um den kleinen United-Fan jedoch nicht allzu hart zu treffen, schrieb er weiter: „Wir haben in der Vergangenheit Spiele verloren und wir werden auch in Zukunft wieder Spiele verlieren, weil der Fußball so eben ist.“

Dann holte Klopp noch ein wenig weiter aus und erklärte Curley auf beinahe väterlich-rührende Art und Weise: „Als zehnjähriger denkst du, dass alle Dinge so bleiben, wie sie jetzt sind. Aber wenn ich dir als 52-Jähriger eine Sache sagen kann, dann, dass das definitiv nicht der Fall ist.“

Daragh Curley darf sich also wieder Hoffnung machen, dass sein Klub wieder englischer Meister wird. (jpg)